Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский 13 сентября заявил, что получить от Российской Федерации репарации за якобы причиненный ущерб в результате Второй мировой войны нереально. По словам политика, партия, которую он возглавляет, считает, что Россия якобы должна выплатить польской стороне репарации.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии — это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, — нет», — отметил политик.

Заявление Качиньского обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения откровенно возмутило заявление политика.

«В своё время помогли всем что было. У самих отрывали, а им восстанавливали сразу после освобождения. Так что, кто ещё кому должен?..» — не понимает Sergio L.

«И это после 600 тысяч наших погибших бойцов, освободивших этих гиен от фашизма! Но не до конца, увы», — добавил Кир.

«Поляки точно по кругу пошли с протянутой рукой, нищеброды! То Германию трясут, то у Чехов какие то 400 гектаров клянчат, до России добрались!» — смеется Галина П.

«А Россия не хочет полякам предъявить со времён Лжедмитрия по сегодняшний день?» — задалась вопросом Elina.

«То-то Германия бронетехнику попридержала. Чувствует, что скоро с поляками придётся договариваться», — отреагировал Dronny.

«Мусье Качиньский, угомоните свою деменцию. Вам жить осталось два понедельника, а всё туда же: бабки, деньги давай. Вышел бы с удочкой на речку, полюбовался природой…» — с сарказмом написал Алексей.

(сс) Rafał Zambrzycki Ярослав Качиньский

«Дорогие поляки, если даже представить, что мы вам что-то должны, то не беспокойтесь, мы вам всё уже давно простили», — смеется Екатерина.

«Я думаю, в этом десятилетии у них ещё один повод появится ныть про компенсацию», — не без сарказма отметил Merlin S.

«А как же земли, которые Польша получила в результате войны? Неужели вернут Германии?» — интересуется Владимир.

«А они допросятся, что они всех достанут и им все вместе разом наваляют», — иронизирует Наталья.

«Польша прямо-таки нарывается на раздел её территории. Хорошо если останется какая-нибудь Варшавская республика размером 10×10 км, а то только одно воспоминание», — прокомментировал Icesky.

«А в «Лигу сексуальных меньшинств» поляки не хотели бы обратиться? Там шансов гораздо больше…» — пошутил Алексей.

«Ох уж эти польские мечты. И потом, соблюдайте очередь, паны, — мы пока отдаем все долги [киевскому режиму], немного заняты», — иронизирует «Гербера».

«Я вот что-то не понял сейчас: поляки хотят компенсацию за фашистское уничтожение поляков и польских евреев, а от РФ — за освобождение от фашистов? Это… как?» — не понимает «Я».

«Нудный пан какой… Его в двери, он в окно…» — смеется Елена.

«Есть прекрасная традиция, каждое столетие делить Польшу… В этом же ещё не делили? Непорядок! Традиции надо соблюдать…» — шутит Александр Сергеевич.

«Мы отбили полякам свободу в той войне, а репарациями пусть Шольца донимает. Бедная несчастная Польша забыла, как хотела оторвать кусочки других стран с помощью Германии», — добавила Maria.

«Ты… заплати вначале нам за каждого советского солдата, погибшего за твою свободу и существование», — призвала Ирина Р.

«Если под цивилизацией подразумевается вся та погань, что творится в странах Запада и США, то я рад, что Россия к ней не принадлежит. Надеюсь что в России всегда будет своя цивилизация от предков и от Бога», — написал Aleksandr.

«Что-то я наверное пропустил урок истории в школе, а когда это Польша победила Россию? Если я правильно помню, то репарации платит проигравшая сторона в войне, так когда Россия проиграла Польше?» — подытожил Денис.