Новость о том, что США бездоказательно обвиняют Россию в спонсировании иностранных политиков, посмешила американских интернет-пользователей, которые напомнили о традиционной привычке Вашингтона вмешиваться в политику иностранных государств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Агентство Reuters 13 сентября сообщило со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена, что с 2014 года Россия якобы перевела более $300 миллионов иностранным политическим партиям, чиновникам и политикам более чем двадцати стран, пытаясь оказать на них некое влияние. Некий чиновник сослался на рассекреченные части доклада американской разведки, заявив о тайном политическом финансировании Россией других стран. При этом дополнительной информации или каких-либо фактов в доказательство этих заявлений в Белом доме не представили.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times.

«Я рад, что США никогда не делали этого. Очень смешно!» — пишет @K17Is.

«Но все же это не так плохо, как то, что США делают, устанавливая собственные правительства в других странах для своего удобства», — напоминает @NonsenseTrans22.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Не могли бы вы также сообщить нам, сколько правительство США потратило за тот же период на спонсирование своих интересов за рубежом? Всегда старайтесь балансировать свои репортажи», — отмечает @ollaIdris.

«Боже мой! Если это правда, то это означает, что Россия с 2014 года делает то же самое, что и США со времен Второй мировой войны! Да как они посмели? Неужели нет предела их вероломству?» — иронизирует @BrianB5000.

«Разве Вашингтон сам не придерживается плана отправлять по $10 миллионов Израилю каждый день?» — задает риторический вопрос @Bazzio101.

«Это именно то, что США делали и делают по всему миру (вспомните «План Кондор» в Южной Америке в 60-70-х годах прошлого века)», — вспоминает @lcportinho.

Напомним, что операция «Кондор», также известная как Plan Condor — это проводимая Соединенными Штатами кампания политических репрессий и государственного террора, включавшая разведывательные операции и убийства политических противников в ноябре 1975 года в Южной Америке. При этом операция является весьма спорной, так как во время нее погибло много мирных людей, не связанных с политикой.

Razi Sol Исчезнувшие люди в Чили после операции «Кондор»

«Говорят США, которые потратили несколько миллиардов на создание новых сателлитов-стран по всему миру…» — отмечает @CotizoDraia.

«Эй, кто бы говорил, это уморительно», — подчеркивает @Guillerrillero.

«Это ничтожно мало по сравнению с тем, что США потратили в одном Киеве. Забавное заявление», — комментирует @mc_endy.

«Россия училась этому у американцев», — уверен @MrG_Smiley.

«Лол, правительство США делало это на протяжении десятилетий. Гегемония или «империя» США стоит не дешево!» — восклицает @edwin113 730.

«Мило, что газеты и журналисты готовы распространять столь громкие заявления без каких-либо доказательств», — осуждает @MontyGTweet.

Напомним, что общая сумма спонсирования киевского режима Вашингтоном с февраля по август 2022 года, не считая военных расходов, превысила $8,5 млрд.