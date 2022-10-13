Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять счета за электроэнергию и газоснабжение руководству Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отвечая депутату Европейского парламента от Франции Манон Обри, продемонстрировавшей увеличившиеся счета за коммунальные услуги, глава Еврокомиссии заявила: «Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что жителям Евросоюза если куда и слать счета за коммунальные платежи, так это в Вашингтон. Иные напомнили о том, что это не Россия вводила санкции, а Евросоюз, так что все вопросы к руководству ЕС.

«А мы отправим в Киев!» — отреагировал Александр.

«Феерическая дура! Ну то есть «пишите в «Спортлото», — не выдержала Anna.

«Путин — президент ЕС», — иронизирует Tanya T.

«Зачем нам счета? Мы принимаем рублями», — иронизирует Жанна.

«Возникает вопрос, а зачем тогда она сама нужна? Раз Путин главный», — не понимает rx512.

«Она хотела сказать: «Деньги по счетам платите Москве», — смеется Светлана.

«В ставке Гитлера все малахольные. Так было 80 лет назад, так и сейчас. Ничего не изменилось», — добавила Алина А.

«Да нет, это счета не Москвы, а ЕС», — отреагировал Maiden.

«Дура. Когда им нужно, они адепты рынка. А когда рынок подкинул газ по рыночной цене — это несправедливо. Пора платить по счетам… Поживите как мы в 90-е…» — не выдержал один из участников обсуждения.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

«Я так понимаю, Россия сама себя санкциями обложила, заставив страдать Европу. Нет предела коварству Темнейшего», — смеется Андрей.

«Один из вариантов ответа Владимира Владимировича Путина: «Я разрешаю гражданам ЕС не оплачивать эти счета»…» — шутит Gekhod T.

«Пусть Байдену отошлёт, он спец по санкциям…» — с сарказмом призвала Avgusta.

«Тогда и деньги в Москву, верно?» — не без сарказма поинтересовался Дмитрий.

«И собранные налоги пусть тоже высылают», — с юмором добавил Gpp.

«Ой, пусть присылают, посмотрим, посмеемся, посочувствуем, в общем полный спектр реакций — платить-то всё равно им», — иронизирует Андрей.

«Не знаю, как счета, а денежки они свои в Москву точно пришлют», — написал Irvin S.

«Кстати, ребята, это у них настоящая истерия началась», — заметил alekZz.

«Опять с географией проблемы… В Вашингтон шлите свои платёжки…» — призвал Александр К.

«Я не верю в происходящее. Вот это наглость! Они людей реально за дебилов принимают? Надеюсь те начнут хоть какие-то реальные разборки устраивать, а не бегать по площади в зелёных жилетках на мирном митинге», — пишет Ангелина.

«Вперёд, главное, отправляйте Почтой России», — не без юмора подытожила Maya K.