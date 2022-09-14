Европейская комиссия может сократить финансирование администрации главы венгерского правительства Виктора Орбана в связи с тем, как обстоят дела в Венгрии в вопросе коррупции. Об этом со ссылкой на официальные лица Евросоюза сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Источник агентства уточняет, что 18 января объявят окончательный план действий, после чего правительства стран Евросоюза в течение трех месяцев примут итоговое решение.

Также сообщается, что премьер-министром Венгрии недавно было предложено создать агентство по борьбе со взяточничеством, а также — внесение поправок в некоторые законы, в частности, о государственных закупках. По словам одного из чиновников ЕС, лидерам Европейского союза могут предложить выделить главе венгерского правительства время для выполнения обещаний по борьбе с коррупцией. У Будапешта будет месяц для того, чтобы действовать в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии, однако уточняется, что указанный срок могут продлить до трех месяцев.

Сообщение агентства Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что обвинение в коррупции является лишь предлогом для сокращения финансирования, а на самом деле, возможно, причина в позиции Венгрии в отношении антироссийских санкций.

«Не нравится, что у Венгрии голова на плечах имеется?» — задался вопросом Дмитрий.

«Ой нет, как только Венгрия поперек их мнению пошла, так сразу коррупция…» — добавил Александр.

«Какая-то тупая отмазка. Это называется — ставим условия Венгрии, чтобы она соглашалась во всем с ЕС», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Пытаются закрыть ей рот, а то слишком много «гавкает», — смеется ZevsinC.

picsa Еврокомиссия

«Конечно, снизят. Венгры будут на автомобилях ездить, в тепле сидеть, а им замерзшая и обанкротившаяся Европа ещё и платить будет? Это же несправедливо, не по-европейски», — с сарказмом прокомментировала Елена.

«Венгрия должна перекрыть вывоз газа и бензина», — призвал Олег С.

«Недолго музыка у Орбана играла…» — добавил Vladimir V.

«Ну а как? Начнут с борьбы с коррупцией. Потом выяснится, что в Венгрии недостаток демократии. А дальше — майдан. Если не прокатит — прямое вторжение», — комментирует новость Сергей.

«Да, схема у них одна — и рабочая пока, почему бы не повторить. Открыто намекнули Орбану, чем ему грозит его настоящая и реальная забота о своих гражданах. Твари, что тут можно сказать», — ответил Сергею Zемля Zамёрзла.

«Бей своих, чтоб чужие боялись», — иронизирует Ия.

«Ну а как? Если ты не с Европой, то у тебя коррупция и диктатура…» — написал Дмитрий Ю.

«[У киевского режима] с коррупцией, значит, всё нормально. Отсутствует как явление, судя по размерам европейской помощи», — возмутился banadyk.

«Теперь каждого члена… [Евросоюза] можно приструнить, наказать, и т.д. Ну и союз у них получается, уж лучше быть самим по себе, чем с такими союзниками», — подытожила Олеся.