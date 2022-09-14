Несмотря на то, что с момента смерти королевы Великобритании Елизаветы II прошло не так много времени, новоиспеченный монарх Карл III успел дважды выйти из себя на публике. Данная реакция стала поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

The Royal Family Карл III

По сообщению иностранных СМИ, король Великобритании Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки. Монарх не смог сдержать эмоции, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в Северной Ирландии.

На видео, опубликованном одним из телеканалов, видно, как Карл III по ошибке указывает не ту дату. А после её исправления, уточнив предварительно день у помощника, он замечает, что вытекшие из ручки чернила испачкали ему руку.

«О господи, ненавижу это», — воскликнул монарх, передав ручку королеве-консорту Камилле.

После того, как ручка оказалась у королевы-консорта, Камилла отметила, что ручка продолжает течь. Карл III при этом, вытирая испачканную руку носовым платком, заявил, что каждый раз происходит эта «мерзость».

Отметим, что король Британии вместе с супругой прибыли 13 сентября в столицу Северной Ирландии Белфаст, где он встретился с политическими лидерами страны и местным населением.

The Royal Family Карл III с супругой в Белфасте

Между тем похожая ситуация произошла 10 сентября на церемонии интронизации Карла III. Подписывая официальные документы, монарх призвал своего помощника убрать со стола перьевую ручку и чернила.

«Кажется, Чарльз не очень пользуется популярностью. Пусть лучше передаст престол своему сыну Уильяму. Учитывая его военную карьеру, его отношения с матерью и близостью с общественностью, он — лучший кандидат», — пишет rxn5***.

«Проблема ведь не в ручке! Он просто тот, кто с пренебрежением относится к тем, кто стоит ниже него», — считает love***.

«Пусть купит перьевую ручку Montblanc, у него ведь много денег. Если он так злится перед камерой, то что будет, когда он предстанет перед людьми?» — недоумевает mjp0***.

«Он не может контролировать свои эмоции! Он ведь король, должен вести себя подобающе», — отмечает bklk***.

«Эмоциональный и скупой старикашка», — tele***.

«Насколько же тяжело было Диане?» — задается вопросом jyj8***.

«Даже Диана сомневалась в том, что Чарльз может быть королем», — вспоминает rlad***.

Russ Quinlan Принцесса Диана

«Ой, мы запросто можем скинуться всей нацией и закупить ему корейских шариковых ручек», — смеется gmrw***.

«Зачем нужна королевская власть в современном 2022 году? Ностальгия по феодальной эпохе? Насколько же коррумпирована королевская семья в каждой стране…» — рассуждает jini***.

«Он не король, а большой старый ребенок», — отмечает duri***.

«Конечно, недоглядели! Зачем нужно было ставить ручки в неудобное для подписания место? Почему не проверили перо перед тем, как предоставить его королю?» — троллит hkha***.

«Он должен отречься от престола в пользу принца Уильяма и спокойно провести остаток своих дней с Камиллой», — пишет etle***.

«Тем не менее он кажется лучше короля Таиланда. Такого идиота, как в Таиланде, нет нигде», — отмечает yoha***.

«Чернила в XXI веке? Дайте кто-нибудь ему шариковую ручку!» — требует baby***.

«Похоже, британской королевской семье пришел конец», — предполагает ydy0***.