Белорусский президент Александр Лукашенко наколол дров и пообещал не дать замерзнуть Европе и помочь «братьям». Видеозапись, на которой белорусский лидер запечатлен в процессе колки дров, была размещена в телеграм-канале «Пул Первого».

Жан Франсуа Милле. Лесоруб. 1855

«Не дадим Европе замёрзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — произнес он, также призвав поразмыслить над тем, чтоб дрова достались крестьянам и рабочим, а не богачам.

«Главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матеуш] Моравецкий не замёрзли», — не без сарказма подчеркнул Лукашенко, добавив также, что они являются соседями, которые, может быть, одумаются.

Видеозапись с участием белорусского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли видеозапись с участием Лукашенко как своеобразный троллинг. Иным жест Лукашенко пришелся не по душе, дескать, белорусский лидер решил помочь врагам.

«Батька — тролль. Хитрый, но тролль. Этого у него не отнять», — отреагировал Ronald T.

«Пусть кизяк собирают…» — призвал ЕVгений Л.

«Ай да Григорич…» — смеется Лёха.

«Да какие же они братья? Пусть им американцы помогают», — добавила Juliya.

«А что хорошего? Собрался греть Европу?.. Сдулся союзничек…» — пишет Selena.

«Где он там братьев увидел?!» — не понимает Владимир.

«Не так давно Европа Батьке уже пыталась помочь», — с сарказмом напомнил события 2020 года nick name.

«Ну что же, продадим дрова через Батьку. Газ покупать не хотят», — отреагировал Костян.

Цитата из видео «Лукашенко выступил с юмореской на тему дров и замерзающего Дуды» Лукашенко рубит дрова

«Надо газ полностью отрубить Европе! Вот тогда очередь за дровишками соберётся! А лучше ничего не давать, пусть оружием греются, которое [киевскому режиму] посылают! А мы посмотрим, что лучше греет!» — прокомментировал «Жора, он же Гога».

«Он может в масштабах республики открыть помывочные бани для европейцев. Только для крестьян и рабочих по справке с места работы. Народ повалит», — пошутил Александр Ц.

«Пусть Европа сама рубит!» — написала Elena.

«Посмотрите, европейцы, на Белоруссию, учитесь, как надо жить на Евразийском континенте в ладах с Россией. Всё у них хорошо, всего в избытке», — комментирует Кирилл К.

«Гигиенические туры из Европы в Белоруссию — мейнстрим этой зимы», — добавил Sergey.

«А в чем прикол? Почему все смеются? Я наоборот разозлилась, когда прочитала эту новость», — пишет Юлия Ф.

«Калибров» им, а не дров, этим тварям полякам, ведь именно оттуда поступает почти вся техника НАТО и много поляков наемников», — прокомментировал Alex W.

«Ага, положим шикарные белорусские леса к ногам европейских чудил», — возмутилась Olenka.

«Лучше б Донбассу помог дровами…» — призвал G. T.

«Коровьих лепёшек сушеных им в Европу на топку отправить: и запах для них привычный, и какое-никакое тепло», — отметила Nataliya K.

«Какие дрова хорошие, хозяйские… Европейцы подавятся от зависти — там дрова нынче дороже, чем газ», — смеется один из участников обсуждения.

«А гуманитаркой ЛДНР помочь не хочет?» — поинтересовался Александр.

«Батька снова взялся за старое — сидеть на двух стульях», — с юмором подытожила Al IA.