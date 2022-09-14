Напомним, проект предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу бывш. УССР, поставки оружия и разведданных, проведение военных учений с привлечением иностранных инструкторов и советников. Кроме того, страны Евросоюза должны помогать киевскому режиму финансово. Гарантом исполнения документа были избраны страны Евросоюза, США, Турция, Великобритания, Канада и далёкая Австралия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В социальной сети «ВКонтакте» отметили, что ключевые слова в проекте гарантий от офиса Зеленского — коллективный Запад им «должен» и «обязан».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале назвал данный проект «прологом к третьей мировой войне».

«Наши заклятые друзья — западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, — должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень, — предупреждает Дмитрий Медведев. — Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18)».

Отметим, что после харьковских событий слова зампреда Совбеза были восприняты скептически. Большинство комментаторов констатировало, что «третья мировая война уже идёт».

«Все уже давно поняли, что идёт третья мировая. Пора действовать», — считает Алиса К.

Её мнение в социальной сети «ВКонтакте» поддержало множество пользователей.

«38 стран ввели санкции против России. Не это ли мировая война?» — спрашивает Сергей Л.

«Сейчас [в бывш. УССР] против союзных сил воюет множество наёмников из стран-членов НАТО. Причём воюют тем самым оружием, которое страны НАТО скапливали у границ с Россией будто бы для своей защиты. Так что третья мировая уже идёт», — уверена Ирен А.

«Хватит трепаться, пора действовать. Чистенькими быть не получится. Разве не видите, с каждым разом страны НАТО всё больше борзеют? Они понимают только действие», — написал Олег Л.

Немало комментаторов требуют от российских властей более решительных действий.

«Медведев и всё остальное руководство России должны знать, что это священная война. Война, в которой Россия не должна проиграть, потому что тогда воцарится тьма», — заявляет в ответ пользователь Лазарь.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

«Эта западная машинерия перешла все красные линии. А когда будет анонсированный ассиметричный ответ по центрам принятия решений?» — спрашивает Игорь К.

«Товарищи генералы, нужно ежедневно продавливать принятие приказов о нанесении ракетных ударов по тылам нацистов — по центрам принятия решений, по логистике поставок оружия нацистам», — требует Александр К.

«Дмитрий Анатольевич, если драка неизбежна, бей первым», — призывает Светлана В.

Также жители России в Сети просят Дмитрия Медведева «сделать кадровые выводы».

«Пока в Кремле лелеют олигархов, прозападно настроенных либералов и «нетвойнистов», толку от заявлений Медведева не будет», — считает Екатерина С.

«Это уже какое по счёту предупреждение? Последнее медведевское?» — вопрошает Антон Г.

«Может, Медведева министром обороны назначить? Он хотя бы заявления пугающие делает», — юморит Дмитрий Л.

«Бомбоубежище, похоже, пора строить», — задумался Игорь С.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенное здание в Мариуполе

«Нужен рэп-баттл Дмитрия Медведева и Урсулы фон дер Ляйен, которая обещает Путину неудачу», — иронизирует Дмитрий З.

Помимо критики, иронии и сарказма, звучат призывы к чисткам и революционным действиям.

«Отправили Чубайса на хутор бабочек ловить вместо СИЗО. Где посадки предателей и саботажников? Тыл никакой, сплошные пляски и салюты на костях! С такой властью мы не победим, капиталисты приведут нас к катастрофе!» — пишет человек с явно коммунистическими взглядами Геннадий Б.

«Военная кампания перейдёт на другой уровень». Неужто социалистическая революция?» — полагает Владимир К.

В целом, обсуждая заявление Дмитрия Медведева 14 сентября, жители России вспомнили, что негоже человеку портить день рождения.

«Момент истины, когда противнику станет невозможно откладывать дальше выбор между бросанием карт и решениями, ведущими к мировой мясорубке, похоже, уже совсем недалёк. В этом смысле Дмитрий Анатольевич Медведев обрисовал соответствующие перспективы более чем вовремя», — пишет телеграм-канал АДЕКВАТ Z.