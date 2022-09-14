Папа Римский Франциск, отправившийся 13 сентября в трехдневный визит в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, обратился к китайской теме. Отвечая на вопросы журналистов в папском самолете, понтифик заявил: «Я всегда готов к поездке в Китай». Дело в том, что Казахстан должен посетить 15 сентября и председатель КНР Си Цзиньпин, который затем прибудет в Узбекистан, где примет участие в саммите ШОС. Там же ожидается встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. На этом фоне многие мировые агентства стали прогнозировать возможные переговоры в казахстанской столице папы и председателя КНР. Однако, как прокомментировал понтифик, такая «беспрецедентная» встреча пока не значится в его графике.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Но в любом случае сам факт пересечения Си Цзиньпина и Франциска в Нур-Султане, пусть даже они не увидят друг друга в очном формате, говорит о многом. Выступая на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, понтифик затронул азиатское направление. «Дорогие лидеры и представители мировых и традиционных религий, мы находимся на земле, через которую на протяжении многих веков проходили большие караваны; в этих местах, в том числе благодаря древнему шелковому пути, переплелось множество историй, идей, верований и чаяний, — сказал папа. — Пусть Казахстан еще раз станет землей встречи между теми, кто находится на расстоянии друг от друга». Упоминание «древнего шелкового пути» тут не выглядит случайным. Китайское издание Global Times, анонсируя визит Си Цзиньпина в регион, напоминает, что «именно здесь (в Казахстане. — С. С.) Си объявил в 2013 году об инициативе «Один пояс, один путь», положив начало новой эре экономических связей со странами, расположенными вдоль маршрута». Будучи на казахстанской земле, папа Франциск делает еще один шаг на пути к Китаю, а также и России.

Осенью этого года ожидается, что Святой престол и Пекин перезаключат подписанное в 2018 году временное соглашение о назначении епископов. Как отмечает американский католический портал Crux, ватиканские чиновники заявили, что надеются, что временное соглашение приведет к улучшению условий для китайской католической общины, а не только будет решать проблему назначения епископов. «Сделка сблизила Китай и Ватикан за последние четыре года, говорит профессор религиоведения Тайваньского университета на Тайване Чанг Цзя-линь. — пишет издание. — В будущем, если Китай согласится на визит в страну папы Римского, я думаю, что возможности для Святого престола и Пекина установить дипломатические отношения углубятся». Важным нюансом здесь является тайваньский вопрос. Ватикан является «последним европейским государством, поддерживающим связи с островом, который Коммунистическая партия Китая считает частью своей территории». Любое соглашение об установлении официальных отношений с Пекином, как считают западные католические эксперты, «скорее всего, потребует от Ватикана разрыва дипломатических отношений с Тайванем и одобрения претензий» Пекина на остров.

西什库天主堂 Кафедральный собор Сишику. Пекин

Сегодня, правда, ситуация для продления временного соглашения о назначении епископов между Святым престолом и Китаем не такая острая, как несколько лет назад, когда по этому вопросу на Римскую курию открыто давила администрация президента США Дональда Трампа. Кризис в б. УССР отодвинул немного в сторону претензии, которые ранее западная пресса выдвигала в адрес Ватикана. Даже сейчас из визита Франциска и его выступления ведущие западные информационные агентства постарались вытянуть нападки против России. Опираясь на слова понтифика о том, что «Бог есть мир, и ведет Он всегда к миру и никогда — к войне», они интерпретируют это как «скрытую критику главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который поддерживает вторжение в б. УССР и бойкотирует конференцию религиозных лидеров». Однако такие суждения являются натянутыми. Ватикан подтвердил, что «одна из семи индивидуальных встреч» папы будет посвящена общению с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием. Помимо того, говорится, что Франциск проведет переговоры с делегацией российских мусульман.

Всё это говорит о том, что китайское направление продолжает оставаться приоритетным для Святого престола, несмотря на кризис в б. УССР. И это будет стимулировать Ватикан развивать диалог как с Пекином и странами Средней Азии, так и Москвой. Более того, по пути в Китай в глазах Святого престола может вырасти роль российских мусульман, что является новым фактором, с которым придется иметь дело.