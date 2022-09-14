Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сравнил антироссийские санкции с диетой, эффект от которой достигается постепенно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

«Мы настаиваем на том, что эти санкции работают. Мы не можем их отменять, пока они не принесут результат. Это как диета, результат не достигается на следующий день», — отметил дипломат.

Продолжая, политик добавил, что эффект от ограничительных мер против России должен постепенно нарастать, и если санкции резко отменить, то «килограммы могут вернуться».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не без сарказма сочли сравнение санкций с диетой удачным, только на диете, как указали многие, «сидят» страны Европейского союза, которым санкции и вредят. Иные отметили, что санкционная политика Евросоюза может обернуться протестами недовольных граждан внутри стран ЕС.

«Пока на диете сидит Европа», — отреагировала Galya.

«Диета… диета… Пока толстый похудеет… Тощий сдохнет…» — прокомментировал заявление дипломата Alex D.

«Конечно, [санкции] работают, только что-то не в ту сторону: в России промышленность расширяется, инфляция падает, а Европа наоборот загибается, и страдает простой народ», — отреагировала Татьяна Д.

«До последнего европейца!» — с сарказмом написала Анастасия.

«Отлично, Россия от такой диеты крепче станет», — добавил один из участников обсуждения.

«Пусть пример покажет на себе, как он себе во всём отказывает, сидит при свечке и не моется. И ест продукты со скидкой», — комментирует La B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Вот и пусть худеет», — с сарказмом призвал еще один участник обсуждения.

«Таки интересно, а этот диетолог помылся с утра в горячей воде или он ещё и закаляется? Или по древней европейской традиции ходить немытым сейчас модно?» — с юмором поинтересовался Piter S., напоминая о рекомендациях жителям ЕС всячески экономить энергоресурсы.

«Сколько нашей кровушки попил этот мерзкий упырь Боррель ещё при Януковиче! Шастал на [территорию б. УССР], сволочь, мутил свою болотную чертячью муть, колотил общество, а теперь своих граждан Евросоюза успокаивает? Вот кого надо тащить в суд и давать сроки… Скорее всего, себя они обеспечили всем необходимым на зиму, не в пример тем же европейцам и [жителям б. УССР]. Это же элита. Но чем хуже будет гражданам Евросоюза, тем вероятней их протестные митинги и возмущение против этих клоунов и подонков. Хотя полицейская машина Европы стоит на страже законов, но и она не сможет удержать волну народного бунта», — отметила Татьяна.

«Закончат анорексией», — иронизирует Саша.

«Европа планомерно переходит на единый размер XS. Возражения игнорируются», — с сарказмом подытожила Ирина.