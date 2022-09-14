Сеть: «Воюют с народом!» — Киев заблокировал счета беженцев из б. УССР
Киевский режим заблокировал счета эвакуированных в Россию жителей б. УССР. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Многие из эвакуированных жителей бывш. УССР на протяжении всей жизни работали, копили деньги на своих счетах, и эти средства были отобраны киевским режимом «совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права», отметила Москалькова.
По ее словам, киевский режим заблокировал банковские карты и люди не имеют возможности снять свои деньги: пенсии, заработные платы и накопления.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Заявление Москальковой не оставило равнодушными пользователей социальных сетей. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим не впервые грабит жителей бывш. УССР и никто этому уже не удивляется. Были и те, кто указал на то, что подобным образом поступают и на Западе.
«С Запада взяли моду деньги тырить», — отреагировал Виктор С.
«Вот так они любят свой народ, уроды…» — не выдержал «Севастополь».
«А кредиты они тоже заблокировали?..» — задалась вопросом Наталья.
«Понятно уже всем, с кем они воюют, — со своим народом… У Запада такая же политика в своих странах, есть у кого поучиться», — отметила Наталья У.
«Кто бы сомневался? Так было с крымчанами! Так было с дончанами и луганчанами…» — напомнил один из участников обсуждения.
«Грабеж — это как раз в духе пиратов, коими являются хозяева [представителей киевского режима]», — прокомментировал новость Серёга.
«Чего от них ожидать? Это же мрази, они своих убивают массово. Что уж говорить о каких-то счетах? Такая она… [эта] страна», — отреагировал Ilya T.
«Пусть подавятся! Неправедно нажитое никому ещё на пользу не пошло. Аукнется по-любому, не им, так их детям…» — добавила Yulia.
«Европейские ценности во всей красе. Весь смысл их никчемной жизни — это существование за чужой счёт», — написала Лариса К.
«Права человека для [киевского] режима — вообще ничто, пустой звук. Но свои карманы Зеленский строго охраняет…» — пишет еще один участник обсуждения.
«А потом примут ещё один закон и начнут пускать с молотка жильё, имущество выехавших людей», — продолжил Евгений.
«А в Прибалтике блокируют переводы пенсий для пенсионеров. Российские пенсионеры, проживающие в странах Прибалтики, не получают пенсию потому, что Россия отправляет им пенсию на их счета, а эти переводы блокируют страны Прибалтики. Тот же самый террор», — подытожил Stepan.