Жители Грузии должны принимать решение, стоит ли их стране открывать «второй фронт» в конфликте бывш. УССР с Россией. Соответствующее заявление сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Камикадзе

Политик указал на то, что киевский режим жаждет втянуть Грузию в свой конфликт с Россией. Таким образом Кобахидзе ответил на призыв совершить попытку «отвоевать» Абхазию и Южную Осетию, последовавший от киевского режима.

«Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ», — сказал он, добавив, что жителям Грузии стоит ответить, согласны ли они с представителями Киева или с позицией грузинских властей.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения пришли к мнению, что грузинский народ не согласится воевать с Россией. Иные с юмором восприняли заявление политика, указав на то, что Грузия, возможно, хочет объявить войну России и войти в состав РФ. Были и те, кто считает, что это Штаты пытаются «раскачать ситуацию» в Грузии.

«Это был ответ Киеву, который с пеной у рта требует от Грузии войны с Россией…» — подчеркнула Юлия З.

«Партия «Грузинская мечта» на стороне России, а предложили провести референдум уже давно, в ответ на нападки грузинской прозападной оппозиции, которая постоянно требует открыть второй фронт или как минимум наложить санкции на Россию», — отметил Konstantin K.

«Референдум тоже денег стоит…» — добавил Dimon D.

«Хитрые… хотят объявить войну и через 5 минут капитулировать, чтобы в состав России вернуться…» — иронизирует ZV.

Mod.gov.ge Грузия и НАТО

«В смысле? Напасть, сдаться и сесть на шею?» — с юмором добавила Ольга.

«Я за то, чтобы провести референдум по обнулению экономики Грузии! Перекрыть полностью все потоки туристов и товаров. Она и полгода не проживёт!» — не выдержал еще один участник обсуждения.

«Я знаю, грузины — мудрый народ, и все это знают, народ не выберет войну», — прокомментировал Лечи Э.

«А кто воевать-то у них будет? Все мужики давно по Европе гуляют», — задалась вопросом одна из участниц обсуждения.

«Американцы и тут начинают качать ситуацию, снова чужими руками. Очнитесь, грузины», — призвал Геннадий Л.

«Грузины — более мудрый народ, они за мир с Россией! Уверен, а всё остальное — от лукавого», — пишет Анатолий В.

«Он понимает, что грузины выскажутся за дружбу с Россией. Это такой скрытый подкат к нам — устали они жить без русских, тяжело им. Вот и выдумывают, как бы лицо не потерять и с РФ сблизиться», — написал Лев этот тигр.

«Грузины будут против! Если до сих пор ума хватило санкции не ввести и границу не закрыть. Понятно, что их тянут в эту войну США. Вот кого бомбить нужно! И сразу всё наладится», — комментирует новость Марина.

«Открытие «второго фронта» в нынешней ситуации против России для Грузии может оказаться фатальной ошибкой. Ситуация потребует молниеносного решения, а не игры в «качели», — подытожил Вадим Н.