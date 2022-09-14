2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» (G7) — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США — опубликовали заявление, в котором подтвердили свое намерение ввести потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, пишет Блейз Мэлли в статье, вышедшей 13 сентября в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Идея ценового потолка состоит в том, чтобы использовать контроль Соединенных Штатов и Европы над страховыми и транспортными компаниями для запрета этим отраслям содействовать любой отгрузке нефти, не соответствуещей ценовому пределу, который еще предстоит определить, тем самым вынуждая Россию согласиться с этим ограничением. Как только план будет завершен, страны G7 надеются ввести ограничение на сырую нефть начиная с 5 декабря, ограничение же на нефтепродукты вступит в силу через два месяца.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала эту меру «критически важным шагом в достижении» двух своих целей — для оказания понижательного давления на мировые цены на энергоносители и лишения России доходов для финансирования специальной военной операции в бывшей УССР. США и ЕС надеются, что такой маневр поможет заполнить пробел в беспрецедентных санкциях, которые Запад ввел против России после начала в феврале операции в бывшей УССР. До сих пор российской экономике удавалось держаться на плаву за счет продажи нефти. По данным Wall Street Journal, в июле этого года Москва заработала на продаже нефти $74 млрд.

Если «Большой семерке» удастся установить ценовой потолок, она сможет сохранить относительно стабильную цену на нефть, ограничив при этом прибыль России, найдя золотую середину между статус-кво и тем, что предлагалось ввести ранее — полным запретом на страхование поставок российской нефти, который должен войти в силу в конце года и который, вероятно, привел бы к резкому росту цен на этот ресурс. Тем не менее по-прежнему остаются вопросы о том, удастся ли реализовать этот план и насколько он будет эффективен.

Albert Bridge Эшелон с нефтью

Самый важный из этих вопросов — то, как отреагирует Москва. Хотя принято считать, что Россия будет соблюдать новые правила, поскольку даже снижение прибыли от продаж всё же предпочтительнее ее отсутствия, но это не обязательно так.

«Россия — стратегический игрок с несколько экзотической функцией ценности, хорошо разбирающийся в играх с отрицательной суммой», — отметил Сергей Вакуленко, независимый аналитик в области энергетики и бывший руководитель отдела стратегии и инноваций «Газпром нефти», в июльской статье 2022 года для Carnegie Politika.

«Помня об этом, мы можем сказать, что Москва вполне может разоблачить блеф Запада и установить не потолок цен, а нижний предел для своей нефти, запретив экспорт по цене ниже этого порога. … и тогда Москва могла бы просто ждать, пока перебежчики из картеля покупателей постучатся к ней в дверь», — добавил он

Президент России Владимир Путин уже пригрозил возмездием странам, которые участвуют в ограничении цен на нефть. И, как и в случае с любыми другими санкциями, Путин и его союзники наверняка думают, как успешно обойти надвигающиеся ограничения, в том числе вопрос о том, может ли экспорт нефти быть застрахован российскими или азиатскими страховщиками.

Нужно учитывать еще один важный фактор: то, как другие важные заинтересованные стороны за пределами России или G7 реагируют на эту инициативу, включая страны Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Ранее этим летом президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы убедить Эр-Рияд качать и поставлять больше нефти, отчасти для того, чтобы смягчить последствия возможного ограничения цен на нефть из России. В то время сообщалось, что это может быть почти невыполнимой задачей, отчасти потому, что Саудовская Аравия, возможно, уже лишилась поставок.

Но помощь Западу в обеспечении ограничения цен на российскую нефть также может противоречить интересам Саудовской Аравии и других членов ОПЕК. Установление ценового потолка представляет собой прямую угрозу способности ОПЕК устанавливать мировые цены на нефть.

«Парадоксально, но здесь Россия может получить некоторую помощь от стран ОПЕК. Для них возникающий картель покупателей потенциально рискует манипулировать всем рынком нефти и ее ценами», — указал Вакуленко в недавнем продолжении своей июльской статьи для Carnegie.

Поэтому, независимо от того, есть ли у Саудовской Аравии дополнительные запасы нефти, она может не решиться увеличить экспорт.

Хотя ее реакцию на ограничение цен еще предстоит увидеть, до сих пор Саудовская Аравия и ОПЕК придерживались противоположного подхода. В результате недавнего снижения цен на нефть организация согласилась сократить добычу.

Geotribune.com Саудовская Аравия

Наконец, для того чтобы их план сработал, странам G7, скорее всего, потребуется еще и поддержка со стороны Китая и Индии. Эти два мощных с точки зрения экономики государства стали покупать очень много нефти после начала специальной военной операции: на их долю приходится более половины всего морского экспорта нефти из России. До сих пор обе страны не давали никаких обязательств в отношении того, как они отреагируют на ограничение цен: министр нефти Индии Шри Хардип Сингх Пури сказал, что рассмотрит это предложение, но в конечном счете у него нет морального конфликта с ведением бизнеса с Россией.

«У меня есть моральный долг перед моим потребителем», — сказал Пури ранее в этом месяце.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин надеется, что «соответствующие страны предпримут конструктивные усилия для облегчения ситуации посредством диалога и консультаций, а не сделают наоборот».

Если Россия не будет соблюдать ценовой потолок, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом. Если Путин решит прекратить экспорт в страны, которые вводят ограничение до декабря, цены на нефть снова вырастут, что создаст политическую головную боль для Байдена в преддверии приближающихся промежуточных выборов.

Следовательно, хотя намерения, стоящие за ценовым потолком, могут быть оправданными, на практике их может быть трудно реализовать. Существует слишком много различных заинтересованных сторон, которые необходимо учитывать, и если «Большая семерка», Россия и ОПЕК не захотят сдвинуться с места, издержки этого шага могут быть значительными.