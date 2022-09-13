Арест сотрудниками ФСБ России высокопоставленного сотрудника одного из российских оборонных предприятий, подозреваемого в передаче секретных данных киевскому неонацистскому режиму, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ФСБ

Согласно имеющейся информации, арестованным оказался директор по качеству одного из авиационных предприятий. Сотрудник — непростой, а с допуском к технической документации, которая сопровождается грифом «совершенно секретно». Содержание именно таких документов мужчина сфотографировал на камеру своего мобильного телефона, а затем переслал снимки представителю киевского неонацистского режима.

Нетрудно догадаться, что грозит человеку, решившему передать секретные бумаги на вражескую сторону. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Если суд признает его виновным, то директор по качеству может проверять качество тюремного содержания в течение целых двадцати лет.

«Кому война, а кому мать родна. Наглядная иллюстрация», — подметил Alexander K.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке, что преступник совершил это преступление сейчас, когда всем известны преступления киевских нацистов, совершающих теракты в отношении мирных жителей и убивающих безоружных российских военнопленных.

«Как можно совершить такое?! Неужели непонятно, что это настоящее предательство Родины! Да такое нигде не прощают!» — отмечает Ильсия К.

Некоторые комментаторы считают, что такие предатели — люди без рода, без племени. Им совершенно плевать, кому служить, потому что думают лишь о своих личных сугубо корыстных интересах.

«Как вообще можно прийти к тому, что будешь предавать и продавать свою Родину? Вот оно — поколение тех, кто не знает своей истории, как чести», — указывает Лев М.

Советский плакат. Наша Родина — Родина авиации! 1952

Часть людей полагает, что выявлять и наказывать предателей нужно в первую очередь потому, что их деятельность несёт угрозу жизни и здоровью нашего населения, не говоря уже о военнослужащих, которым нужен сильный и надёжный тыл.

«Таких крыс надо сразу вычислять. Из-за них ведь мирные граждане пострадать могут. Неужели он не подумал о своих близких? Что это за человек такой? Человек ли?» — пишет Данил М.

Ряд пользователей устроил спор на тему того, стоит ли вернуть смертную казнь из-за существования подобных предателей, либо же можно обойтись имеющимся российским Уголовным кодексом.

«На пожизненный срок! Изъять всё, что есть, включая имущество семьи!» — требует Сергей С.

Tim Evanson Правосудие

«Ужас! Надо на месте расстреливать!», — считает Павел Л.

«По закону военного времени высшая мера за предательство без права на обжалование. Жаль, что у нас Минобороны не считает происходящее военным временем», — отметил Дмитрий Ф.

«Интересно, а за это же могли расстрелять в своё время, верно? Так почему бы нам не ввести в оборот дедовские методы?» — задаётся вопросом Юрий Д.

«Пора воссоздавать СМЕРШ. Время требует», — поделился своим мнением Никита К.

Напомним, 13 сентября пресс-служба ФСБ России сообщила о том, что в Московской области арестовали высокопоставленного сотрудника одного из российских оборонных предприятий, которого подозревают в передаче секретных данных киевскому неонацистскому режиму.