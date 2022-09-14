После кончины королевы Елизаветы II самое известное антимонархическое движение в Великобритании Republic не стало делать громких заявления и затаилось, чтобы не отпугнуть британцев. Основанная в 1983 году группа, выступающая за отмену монархии, выпустила короткое заявление с соболезнованиями королевской семье, в котором признала её право на скорбь и пообещала избегать дальнейших комментариев в ближайшем будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Позднее 10 сентября Republic раскритиковала официальное вступление на трон короля Карла III, посчитав его недемократическим, однако руководство движения всё же выразило «полное сочувствие королю», оплакивающему свою мать.

«Это разумный поступок, — сказал Грэм Смит, исполнительный директор Republic. — Пусть всё идет своим чередом, а более серьезными вещами мы займемся позже».

Со ссылкой на опросы издание New York Times отмечает, что британцы любят Чарльза гораздо меньше, чем его мать, что дает Republic шанс набрать обороты за последние четверть века. Однако они опасаются оттолкнуть потенциальных сторонников за счет резких заявлений во время траура и показать, что их не трогает скорбь по королеве.

(сс) Northern Ireland Office Принц Чарльз с супругой

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Мне жаль, но я никогда не испытывал сочувствия к любой монархии. Позвольте мне напомнить, какую роль эта семья играла на протяжении 9 веков, оказывая влияние на мир, и не во благо, а как раз наоборот. Напомню всем читателям NYT, что муж Елизаветы, Филипп, был объявлен нацистом. Нельзя сказать, что та же королева была примером добродетели в этом смысле. Если нет, спросите у аргентинцев, что они о ней думают. И Черчилль, премьер-министр, когда Елизавета была юной принцессой, ещё только формировавшейся, несет немалую ответственность в её воспитании. Не забывайте, что единственной причиной, по которой Черчилль не стал союзником Гитлера, было то, что Гитлер совершил ошибку, разбомбив Лондон. Кто-то ещё помнит тайный полет Рудольфа Гесса в Лондон? Неужели только я один? И последнее, но не менее важное — не забывать о геноциде американских аборигенов. Большинство американцев, убивавших их, в действительности были британцами. Так что любой человек, оплакивающий кого-то, кто олицетворяет всё это, должен тщательно подумать, не оплакивает ли он олицетворение Зла на Земле. Я надеюсь, что жители Великобритании рано или поздно поймут это», — пишет Enzo Sfregola.

«Хватит с нас королевских особ!!! Привилегированные, финансируемые налогоплательщиками, не имеющие реальной ответственности», — указывает justice.

«Королева, похоже, была милой дамой, которая любила собак и лошадей и ничего не меняла. Какая странная жизнь — быть символом. Экономические издержки монархии могут быть чрезмерными, но они частично компенсируются её функцией туристической достопримечательности. Хотя Версаль без проблем привлекает посетителей и без живого короля, королевы или императора. К сожалению, все эти парады и красивые мундиры способствуют ностальгическому отношению к прошлому Британии и империи, что и послужило толчком к Brexit. (я ирландский американец, чьи родители имели жестокое взаимодействие с Британией чуть более века назад)», — рассказывает writeon1.

Royal.uk Королева Великобритании Елизавета II

«Пора положить конец монархии и вернуть колониям все украденные богатства. Они могут начать с алмаза «Кохинор», украденного у Индии», — советует Sv.

«Американцам должно быть стыдно за такое преклонение перед монархом», — уверена theresa.

«Будьте осторожны в своих желаниях… Монархия служит определенной цели. Она находится над суетой, насколько это можно ожидать от любого института. Отмена монархии не сделает Соединенное Королевство лучше, а выборное президентство не имеет того притяжения, которое имеет монархия, существующая уже долгое время», — убежден I Cover the Waterfront.

«Нынешний поток «королевского» освещения будет забыт так же внезапно, как и начался, но иго «дворянства» и классовой структуры будет продолжать угнетать Великобританию, пока ему не будет положен конец, как это должно быть во всех западных демократиях, чем скорее, тем лучше», — указывает AH.

«Инстинктивно я против идеи монархии. Однако подумайте, какой эффект могла бы иметь конституционная монархия в Германии 1933 года. Власть Гитлера, вероятно, была бы значительно ограничена, и не было бы личной присяги армии. Очень спекулятивно, но, возможно, Вторая мировая война была бы менее ужасной», — рассуждает Christian.

«Парламентская демократия — возможно; республика — ни в коем случае. Одно только слово «президент» оттолкнет большинство британцев. Меня оно отталкивает, а я даже не британец! Британцы ни за что не хотят быть похожими на США, как бы им ни нравились американцы. Я честно думаю, что одно это слово положило бы конец всему. Почему это должна быть республика? Это не единственная форма правления для демократии», — напоминает Elle Tea.

Напомним, скончавшаяся 8 сентября королева Великобритании Елизавета II являлась формальной главой 15 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III 10 сентября официально провозглашён королём Великобритании.