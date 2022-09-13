Заявление заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Ивина о том, что Соединённые Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Мировая экономика под угрозой

По словам Ивина, товарооборот между нашими странами снизился примерно на 65%. Такое критическое падение связано в первую очередь с антироссийскими санкциями и, как следствие, с уходом западного бизнеса из РФ. Предприниматели из Америки покидали российский рынок неохотно, в затяжном формате, но всё-таки по истечении полугода расстались с Россией практически все, кто только мог себе это позволить.

Тем не менее, выпав из десятки, американские бизнесмены угодили в двадцатку, что означает, что ни о каком полноценном прекращении предпринимательской активности из США на территории Российской Федерации речи нет. Правда, стоит отметить, что многие американцы взяли на вооружение серую тактику, заключающуюся в том, что их бизнес функционирует за счёт сторонних агентов, к примеру, из Турции.

«Так это и неудивительно. Они ведь вообще все, по-моему, поставки прекратили к нам, чем себе же хуже и сделали», — подметила Алла М.

Многие пользователи указывают на то, что российско-американский товарооборот снижался систематично на протяжении последних восьми лет, но наиболее резкий спад произошёл в феврале 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на территории бывшей УССР.

«После 2014 года их доля постоянно падала. Оставались только те, кто бизнес у нас имел мелкий, по сути, сейчас и их выгнали американские власти. Так что ничего удивительного. Зато другие страны к нам зашли, теперь их бизнес процветает», — отмечает Иван С.

Некоторые комментаторы отмечают, что больше всех в этой ситуации пострадала не Россия, а как раз таки американские предприниматели, которые потеряли для себя очень больший и прибыльный российский рынок.

«Не представляю, сколько денег они потеряли, уйдя с нашего рынка! Одно дело — государство, а другое — простой бизнес, которому потерять 10% прибыли означает большие проблемы с инвестициями и прочим», — указывает Артемий Н.

Часть людей полагает, что после исхода американского бизнеса Россия нарастила свой суверенитет и независимость от рычагов влияния США.

«Ну и хорошо! Чем меньше их товаров и компаний у нас, тем меньше их влияния в целом на наши рынки и страну», — считает Михаил С.

Нашлись и те, кто подозревают, что вскоре антироссийские санкции и потеря российского рынка сильно скажутся на экономической ситуации внутри Соединённых Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Ничего страшного. Россия такие перемены точно переживёт, а вот в случае с Америкой — непонятно. Мы-то со многими сотрудничество ведём, к тому же наши ресурсы были самые дешёвые на рынке, в неограниченном количестве. Как они альтернативу искать собираются, мне совершенно неясно», — написала Анастасия Ш.

«Они, видимо, решили окончательно свою экономику развалить. Ну что же, удачи!» — пишет Александра С.

Напомним, 13 сентября заместитель главы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин заявил в интервью РИА Новости о том, что Соединённые Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров Российской Федерации.