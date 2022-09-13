Молдавские власти обсуждают с румынскими властями поставки альтернативных видов топлива, которые смогут заменить российский газ. Соответствующее заявление в эфире EuroNews сделала глава молдавского правительства Наталья Гаврилица.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы обсуждаем с Румынией и другими странами альтернативы поставкам природного газа. У нас есть программа по обеспечению дровами», — заявила она, добавив, что в Кишиневе надеются на помощь Румынии.

По её словам, было закуплено порядка 15 тыс. тонн мазута, однако в следующие месяцы необходимы регулярные поставки.

Kmu.gov.ua Наталья Гаврилица

Новость о поиске Молдавией альтернативного вида топлива обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли новость с сарказмом, так как Молдавия могла бы не проводить антироссийскую политику и имела бы шанс приобретать у Газпрома газ по доступным ценам, но вместо этого будут страдать граждане Молдавии из-за высоких цен на топливо.

«Пусть топят демократией, что она у них просто так лежит», — с сарказмом написал Sneg.

«Ещё пусть макулатуру закупит», — иронизирует Julia M. ж

«Вот их будущее. На задворках цивилизации. Европа не зря рифмуется с известным словом. Этим словом также обозначают Богом забытые места», — смеется Сергей И.

«Просвещённая Европа, XXI век: отключено ночное освещение в городах, температура в квартирах зимой не выше +19°С, принимать душ разрешается не более 5 минут… а использованную воду фильтровать и повторно использовать для приготовления пищи. Дров на всех не хватает, электричество дороже еды… Антиутопия? Нет, реальность сегодняшнего дня. Джордж Оруэлл плачет от счастья», — с юмором добавил Александр Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Не смешно только жителям Молдавии», — заметила Марина С.

«Это верно. Но они сами должны разобраться с проблемами в стране. Как показала история России: чем больше помогаешь, тем больше тебе потом в лицо плюют», — ответил Марине С. Sneg.

«Для населения цены неподъемные. Многие, кто уехал, забирают стариков к себе на зиму, кто в Европу, кто в Россию», — написал Taxi.

«Дрова демократические, главное…» — смеется Axel.

«Ну вот ведь… нашли выход! А то слюни распустили! Чем договор о поставке дров с Румынией хуже договора с Газпромом о поставке газа?» — не без сарказма спросила Анна.

«Санду — лучшая президент! Голосуйте за нее и близок час закупки кизяка!» — шутит Сергей.

«Эта территория когда-то была цветущей Молдавией, но за 30 лет её превратили в деградирующую Молдову. Надеюсь, что когда-то моя родина опять превратится в Молдавию!» — подытожила Марина С.