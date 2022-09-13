Заявление главы правовой референтуры миссии Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Сергея Леонидченко о том, что Соединённые Штаты Америки до сих пор не выдали визы главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в предстоящей сессии Генассамблеи ООН, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН стартует уже 20 сентября и продлится семь дней. Сроки поджимают как никогда, но российская делегация до сих пор пребывает в ожидании, когда руководство США разрешит ей принять участие в мероприятии, выдав соответствующие визы.

Возмущение российских дипломатов понять можно, ведь Америка, по сути, нарушает взятые на себя обязательства и действует наперекор всем ранее установленным договорённостям. Но как же так получилось, что Россия оказалась в столь унизительном положении, когда её делегации самым хамским образом запретили посещать Генассамблею?

Что может быть ещё более унизительным? Наверное, если американцы-таки разрешат нашим дипломатам приехать, выдав визы, к примеру, за пару дней до начала сессии. Что тогда будет делать российское внешнеполитическое ведомство? Неужели делегация действительно спешно сядет на самолёт и полетит позориться перед всем миром? Не хотелось бы проверять такое на практике.

«Организация Отпетых Негодяев, что тут ещё сказать?» — написал Сергей М.

Многие пользователи интернета отреагировали на эту новость спокойно, без лишних эмоций. Граждане считают, что США целенаправленно закрывают русским рот, потому что из этого рта могут прозвучать не самые приятные для американцев обвинения.

«Что вы знаете про свободу слова на Западе? Не дают визы для того, чтобы люди не смогли рассказать правду о том, что происходит на самом деле», — пишет Эрмин Х.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

«США, видимо, не могут в честную конкуренцию, потому и пытаются заткнуть нам рот. Такие санкции только доказывают, что правда на стороне России (иначе США ничего бы не стоило опровергнуть факты, которые МИД РФ представляет в ООН)», — отметил Ярослав К.

Часть людей полагает, что после того, что сейчас происходит с визами для наших дипломатов, чего, кстати, не было ещё никогда за всю историю взаимоотношений нашей страны с Америкой, стоит поставить крест на ООН как организации, хоть сколько-нибудь отвечающей интересам России.

«ООН — просто пустышка», — считает Виталий Ч.

«Тем самым руководство Генассамблеи ООН подтвердило факт того, что это частная компания США! А значит, там защищают исключительно американские интересы, а не кого-то ещё. И на весь мир признают, что все эти организации — это не для мира во всём мире, а для личной выгоды США против мира», — указывает Кирилл Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Нашлись и те, кто призвал руководство России перестать ждать у моря погоды и начать создавать альтернативную ООН площадку, которая не будет подчинена США.

«Мир разделился. России с её союзниками пора свои организации создавать и забыть уже про американские марионеточные структуры наподобие ООН», — советует Леонид К.

Напомним, 13 сентября глава правовой референтуры миссии Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Сергей Леонидченко заявил на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания о том, что Соединённые Штаты Америки до сих пор не выдали визы главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в предстоящей сессии Генассамблеи ООН.