Главе МИД РФ Сергею Лаврову дали визу в США, и он будет присутствовать на заседании Генассамблеи ООН. Эта новость, переведенная на грузинский язык грузинскими СМИ, взбудоражила местные соцсети. Пользователи попытались найти причины и объяснения такому решению США.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

«А что, санкции ему отменили? Их нужно вместе сварить — Америку, Россию и Европу. Это уже открытая игра», — разочарованно заметила М. М.

«Бесспорно, это так», — согласилась М. Г.

«Извини, Лавров», — иронично поддержал тему П. П.

«Останется он там, бесспорно», — предположил Р. С.

«Армянская диаспора сработала», — уверенно написал Г. К.

«Или не должны были давать визу, или эта должна стать последней», — выдвинул свою инициативу И. Г.

«Она (Америка) Европе твердит: не давайте визы русским, а сама взяла и прямо Лаврову дала визу», — негодующе высказалась Е. Ч.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Надеюсь, я ошибаюсь. Но я русским не доверяю. Они так быстро отступали в последние дни…» — осторожно заметила М. Л.

«Даст Бог, закончат войну», — пожелала И. Ц.

«И это называется отторжением России от остального мира?» — поддержал возмущение недовольных пользователей А. Т.

«Вот, наконец, и произошло что-то хорошее», — саркастично воскликнула Р. К.

«И после этого люди ещё верят Америке и Европе? Других призывают изгонять русских, а сами между тем братаются», — возмутительно добавил Г. М.

«Да просто ООН находится на территории Америки. И пользуется статусом нейтральной территории… Лавров с этой визой может только на дороге в аэропорт попросить убежище, сказав, что его заставляли всё это делать», — возразил недовольным Америкой Г. Р.

«Прижмут его (Лаврова) там», — предположил Г. Ц.

«А, может, нормальное решение примут?» — с надеждой заметил В. Х.

«А как же санкции?» — не успокаивалась М. К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Да какие там санкции! Не хочет Запад портить отношения с Россией! А как же!» — ответил Ц. А.