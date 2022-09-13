Не хочется, правда, начинать с хрестоматийной банальности, но, видимо, придётся. Впрочем, банальности, как писал Борхес, самые точные вещи на свете. В общем, напомню известное выражение Чехова: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр». У Антона Павловича наверняка можно отыскать и нечто противоположное, однако тут диагноз убийственно точный.

Скриншот страницы сайта sobaka.ru Ксения Букша

И через 100 лет ничего не изменилось. Хотя нет, может, стало похуже. Лицемернее, фальшивее, истеричнее. Вот и писательница Ксения Букша на странице в своей социальной сети сообщает нам о своих радостях-переживаниях за ВСУ и просто бандеровских карателей. Пусть простит меня читатель за ссылку на её слова, но они необходимы для понимания контекста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бандеровцы

«Балаклею взяли. В кои-то веки по-настоящему хорошие новости. Дай Бог, чтобы так и дальше всё шло. Тут важен perfect timing. До того, как развезло дороги, и не дожидаясь прибытия всех этих «свежих резервов» из российских колоний и т.п.

Upd. Ну да, напрашивается: взяли Балаклею — возьмём и Балаклаву», — так пишет Букша.

Удивительно, не правда ли? Нам сутками и месяцами твердят, что Россия — страшная тоталитарная страна, в которой швыряют в тюрьму за любое проявление «свободомыслия». Даже Мордором называть стали. Хотя любой школьник знает, что Толкиен списывал Мордор с индустриальной Англии, от которой его трясло и колотило. Как, кстати, и авторы других антиутопий — Оруэлл и Замятин — тоже стращались и стращали Британией. В общем, определённо, не ту страну Мордором назвали.

И вот как так получается, что в России российская литераторка, лауреатка российских премий, издающаяся в российских издательствах, получающая российские деньги, столь откровенно радуется убийству российских военных, желая их дальнейшего уничтожения? Где, в какой стране мира это возможно? Но именно это и делает Ксения Букша. Впрочем, не зацикливайтесь на персоналиях — имя им легион.

Заметьте, мы наблюдаем не антивоенную, не пацифистскую речь (хотя где были все пацифисты, пока 8 лет молотили и утюжили Донбасс?), а открытую, неподдельную радость успехам ВСУ — тех, кто уничтожает соотечественников самой Букши, тех, кто ставит и ставил целью уничтожение самой России. Ксения, к слову, и пишет свой пост от лица коллективного «мы», а по факту — от лица ВСУ. При этом у литераторки нет ни слова о том, что бандеровские каратели делают с людьми в Балаклее, Купянске, Изюме. А там они их убивают, мучают, пытают за любой намёк на «пособничество оккупантам». Или вот мерзкий факт: официальный Киев заявляет, что учителям с тех территорией, куда зашла, а после ушла Россия, грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. Как с этим жить порядочному русскому патриоту?

Удивительна наивность (это она? или что-то другое?), когда полагают (или делают вид), будто ВСУ придут ко всем этим букшам в костюмах розовых зайчиков. А бандеровские каратели — потомки и продолжатели дела тех, кто зверски пытал и убивал в Хатыни и Бабьем Яру — окажутся предельно избирательны. Тронут, мол, только тех, кого «надо» тронуть. А вот Ксению Букшу и таких, как она, обойдут стороной. Скажут: вы такая замечательная, давайте научите нас тому, как жить со всеми в ладу.

Особенность тех, кто рядится в овечьи шкуры, заключается в том, что они всегда замечают лишь одну сторону процесса. Другой они замечать не желают. Им это не за чем. Дело тут, кстати, не в наивности вовсе, а сугубо в принятии стороны того, чью сторону принимать выгодно. Хотя эти же люди со своего «красивого холма» предлагают смотреть на вещи многосторонне и незашоренно. Ну-ну. Так расскажите читателям о сожжённых людях Одессы или о том, как «воины света» обстреляли место раздачи гуманитарной помощи. Можете? Никогда.

Есть, кстати, у них и ещё одна особенность. То, о чём пишет всё тот же Чехов: «…не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр». Именно так. Букша (помним, да, что имя легион?) или её соратники обязательно возопят: уже и доносы на нас ваяют, ну точно 1937-й год. После чего последуют дежурные стенания о том, как их притесняют и обижают в тоталитарном государстве.

В реальности же эти дамы и господа ходят-бродят и во многом существуют за счёт государства. То выдаёт им премии, награды, зарплаты, переводит их, возит по миру. Вот только об этом они никогда не говорят ни слова, а тихенько посмеиваются в кулачок. Мнят себя кем-то вроде борцов против тоталитарной власти. Видимо, ассоциируют себя с Шаламовым и Платоновым, а сейчас, выезжая, с Солженицыным. Вот только вряд ли Шаламов закидывал в себя устриц по случаю награждения его литературной премией. А эти могут — и никакого диссонанса в их головах нет. Потому трусы и предатели — да, но, прежде всего, лицемеры, жрущие сытно.

Ну а что до возьмём Балаклаву. Как человек, живущий в 15 минутах езды от Балаклавы, Букше и таким, как она, я мог сказать лишь: «Приди и возьми!» Нам не впервой встречать в Севастополе нацистскую мразь. И что делать с ней, мы хорошо помним и знаем.