Несмотря на то, что Иран представил новое судно ещё на прошлой неделе, южнокорейское интернет-сообщество только сейчас удосужилось обсудить иранскую разработку.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

5 сентября командование Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) представило новый корабль «Шахид Сулеймани», названный в честь военного деятеля и командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара ВВС США.

Вертолетоносец имеет длину 67 метров и ширину 18 метров. Корабль, при разработке которого использовались технологии малозаметности, оснащен системами радиолокации и телекоммуникации. Судно имеет гораздо более высокую маневренность и гораздо меньший радиус поворота по сравнению с судами того же размера, что считается очень важным при реализации различных наступательных и оборонительных тактик.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами и командующий ВМС Корпуса Алиреза Тангсири.

Наряду с «Шахидом Сулеймани» Военно-морские силы КСИР представили в понедельник два ракетных катера: «Шахид Рухи» и «Шахид Дара».

«Если это линкор-невидимка, то пусть идет на всех парах к берегам нашей страны. Хотя, если честно, сомневаюсь, что их разработка хороша», — пишет my_r***.

«Это что, сон? Даже Россия и Китай ещё не изобрели стелс-истребителей», — отмечает aunt***.

«Если его можно легко заметить со спутника, толку от этой скрытности? Запустят по нему ракету — и всё, хана кораблику», — смеется kswi***.

«Ой, а разве это не суденышко, идущее до острова Уллын?» — троллит aplu***.

Цитата из видео «ВМС Ирана получили первый ракетный боевой катамаран» Корабль «Шахид Сулеймани»

«Смогут ли они выстоять против ракеты США? Сможет ли в одиночку уничтожить весь флот США, раз его нельзя обнаружить? Сомневаюсь. Скорее всего, они, как китайцы и северокорейцы, просто пытаются защитить свои территории», — предполагает dlrj***.

«Что-то он совсем не похож на невидимку», — пишет suka***.

«Иранский прототип эскадренного миноносца типа «Замвольт», — смеется hska***.

«Какая страна поставляла им двигатели для этого судна?» — задается вопросом jun5***.

«Больше похож на роскошную яхту», — отмечает onec***.

«Он слишком мал, чтобы называться линкором… Думаю, правильнее его назвать сторожевым кораблем. Не знаю, сколько оружия может нести это судно», — рассуждает ez2s***.

«Ура Ирану! Пусть покажут кузькину мать Израилю», — подтрунивает hdg5***.

«Стелс-корабль? Да у него все датчики и антенны снаружи. Это какое-то стелс-фуфло», — забраковал salm***.

«Это копия старого списанного китайского корабля», — смеется shen***.

«Думаю, они вдохновились созданием нечто подобного после просмотра фильмов об агенте 007», — предполагает kogo***.

«Какие крутые эти иранцы», — пишет hdg5***.