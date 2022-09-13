В Европейском союзе вместо введения потолка цен на газ из России намерены ввести дополнительный налог для энергетических компаний, которые получают сверхприбыль. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Предполагается, что Евросоюз станет облагать налогами высокие прибыли компаний, которые работают на ископаемом топливе, а также — ограничит прибыль производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

Ожидается, что в текущем году в пять раз может увеличиться прибыль нефтяных, газовых и угольных компаний и для них введут отдельный налог, размер которого не уточняется.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не без сарказма указали на то, что в Европе решили вместо установления потолка цен «ограбить» свои компании. Были и те, кто считает, что указанный налог в конечном итоге ляжет на плечи населения ЕС.

«Не стоит им верить. История показывает, что у них всегда есть план, как подна*рать России», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Никакого дела до их энергетических компаний. Государство будет драть с них, они — с населения, население… [будет] искренне не понимать, почему все шло так хорошо, а стало так плохо. Всех очень жалко, продолжайте, не останавливайтесь», — с сарказмом пишет ts_o_a.

«От перемены мест налогообложения дефолт и обнищание не меняются…» — отреагировал Нi.

Васнецов Виктор. Нищие. 1873

«Отличный вариант. Бюргерам к цене газа пришлепнут ещё и налог…» — с сарказмом добавил еще один участник обсуждения.

«То есть они будут заставлять переплачивать своих же граждан? Умно…» — задумался «Кремлебот».

«Своих доить будут вместо Путина», — иронизирует VS.

«На сверхприбыли Apple тоже налог введут?» — задался вопросом Andrey K.

«Ну так их же Путин предупредил… Понятно, испугались», — отметила Victoria.

«Хотели укусить Россию, а сами себя… укусили», — отреагировал Юрий.

«В любом случае будет максимальное сворачивание деятельности», — считает alekZz.

«С чужих содрать не получилось — будут драть со своих…» — добавил Alek B.

«Испугались США? А зачем было тогда озвучивать, только лишний раз опозорились», — написала Алла Д.

«Что, гегемон не разрешил? Ну ему важно и дальше разорить Европу, — теперь вот нефте и газокомании», — добавил Александр.

«Справедливое решение, поддерживаю! Энергетические компании наказаны. Непонятно, правда, за что. А собранные деньги на дотации населению потратят, чтобы инфляцию побороть?» — задался вопросом Владимир Х.

«Драть денежку со своих, ввести налог на сверхприбыль и полученные деньги отдать [киевскому режиму]? А что, все по-европейски! А свои и так обойдутся, сидят по домам, молчат, зачем для них чего-то делать?» — отреагировала Любовь.

«Решили ограбить своих. Американцев с русскими боятся», — прокомментировал Федор.

«Ну как это, что это? Давайте устанавливайте потолок цен, быстрее закопаетесь», — смеется Надежда К.

«Дядя Вова (речь о президенте России Владимире Путине. — О. П.) денег не даёт, придется раскулачивать свои элиты. Следующий шаг — раскулачивание банкиров», — с сарказмом пишет Танака.