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Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024

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Образ будущего @obrazbuduschego2 специально для Друида @wisedruidd

«Противник останавливаться не намерен. В Балаклее и Изюме начались казни и пытки пророссийских активистов, которые в пятницу СМИ Демпартии и Великобритании выдадут за Ирпень и Бучу 2.0. Эммануэль Макрон настаивает на введении миротворцев ООН на ЗАЭС и создании демилитаризованной зоны вокруг на 40 км, а также обратном подключении [бывш. УССР] к ЗАЭС…. Срок ультиматума от ЕС (Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Урсула Фон дер Ляйен) 72 часа, после РФ объявят виновником обстрелов и нарастят поставки ПВО и танков ВСУ».

И ещё — там же:

«Пока Э. Макрон вешает лапшу на уши про энергобезопасность ЗАЭС, британское ПВО работает на территории [б. УССР], пока в тестовом режиме, оно туда переброшено по железной дороге без проблем и какого-то противодействия. 20 сентября ожидается еще одна поставка ПВО… которое уже будет размещено в Харькове, Изюме и Купянске».

В чем состоял замысел привлечения киевского режима и накачки западными ресурсами его военных формирований (ВФУ) для противостояния России? Он заключался в том, чтобы максимально задержать наступление российских войск и измотать их, чтобы до западной границы бывшей УССР они доползли на последнем издыхании, в состоянии даже не 1941-го, а скорее 1939 года. Но никак не 1945-го, в котором никакая сверхпродуманная операция «Немыслимое», с привлечением десяти дивизий побитого Красной армией вермахта или без таковых, осуществлена быть не могла по определению, ибо через неделю после её начала советские армии по всем расчетам западных штабов выходили бы к Ла-Маншу. И итоги Второй мировой войны приобретали бы совсем другой «коленкор». Да и ООН в том виде, в котором её запланировал Вашингтон, возмечтавший тогда узаконить собственное лидерство, никогда бы не состоялась.

Рузвельта не стало в апреле 1945 года, а Трумэн, несмотря на природный авантюризм, не рискнул. Попутно сдав тем самым Черчилля — инициатора той самой операции, разработанной по его поручению британским генштабом. Вместо Черчилля пришел Эттли — один из постоянных замминистров правительства не нашего «величества» (именно так, с малой буквы) — с задачей распустить Британскую империю. И выполнить тем самым обязательства, взятые перед США именно Черчиллем в 1940 году, по иронии, через месяц после прихода к власти, совпавшего с немецким наступлением на Францию. Обязательства, одно из которых как раз и было посвящено роспуску империи, потребовались, чтобы «отмазать» окруженный под Дюнкерком британский контингент и вывести его из-под немецкого удара, переправив на Британские острова. (Черчилль как продукт англо-американского олигархического альянса Баруха с Бивербруком в этом вопросе обошелся без излишних душевных терзаний). Просто Барух, тогда ближайший советник Рузвельта, через определенные бизнес-круги, способствовавшие приходу Гитлера к власти, имел на фюрера Третьего рейха некоторое влияние, которое и употребил.

Уинстон Черчилль и Бернард Барух

Исторические параллели, как видим, налицо, но действительность нам интереснее потому, что эту партию, в отличие от той, ещё только предстоит выиграть.

Контрнаступление ВФУ на харьковском направлении (если точнее, то на донбасском, ибо изюмский плацдарм был важнейшим для отложенной теперь битвы за Славянск и Краматорск) поменяло ситуацию. На Западе, который в действительности командует ВФУ, почуяли запах крови. Не будем утверждать точно, ибо «точно» можно только знать, а не предполагать, но очень похоже, что новую операцию «Немыслимое», нацеленную против России, явно собираются начать с других рубежей, куда более близких к нашим границам, чем предполагалось ранее западными поджигателями конфликта. По последним дням складывается впечатление, что у Запада был не один, а два плана. Или их штабы смогли быстро сориентироваться в новой обстановке и скорректировать план «А» таким образом, что он стал выглядеть планом «Б».

Но у этого плана помимо военной, судя по всему, имеется и политическая составляющая, главная часть которой — объявить Россию виновником планируемой самим же Западом катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом говорит активность всё того же Эммануэля Макрона, главного инициатора направления на станцию миссии МАГАТЭ, итоги которой под давлением Вашингтона были изменены в антироссийском ключе до неузнаваемости. Зачем Макрону 40 км «демилитаризованной зоны»? Если наложить эту информацию на множащиеся разведдонесения о подготовке ВФУ удара на Энергодар в обход Каховского водохранилища (который по конфигурации линии фронта возможен только с востока, через Степногорск — Васильевку), то отвод российских войск от АЭС европейским махинаторам нужен отнюдь не для её «демилитаризации». А для создания условий для успеха несколько раз проваливавшейся десантной операции ВФУ. Два факта, характеризующие названный Макроном километраж. До Васильевки от Энергодара 50 км, а расположенная на другом берегу Ильинка, откуда и может быть организована десантная операция, всего 5 км (самая узкая часть водохранилища). Такой отвод — практическая гарантия успешного, без российского противодействия, десанта, дополненного прорывом через находящуюся сейчас практически на линии фронта Васильевку вдоль берега по хорошему шоссе, соединяющему её с Энергодаром.

Заметим, что одновременно с «демилитаризацией» АЭС Макрон требует прекращения СВО, и Елисейский дворец публично озвучивает это по итогам переговоров. Почему такая увязка этих тематик? Очень похоже, что это ловушка; при остановке СВО даже в формате перемирия западные казуисты смогут отыскать формулировку, позволяющую интегрировать Киев если не «в», то «с» НАТО по ускоренной процедуре, и в этих условиях, чтобы воспрепятствовать, Москве придется идти на нарушение условий такого перемирия. Иначе говоря, нас загоняют в цугцванг, для чего своими хозяевами и активизирован «внезапно проснувшийся» Макрон. Суммарная цель этих маневров, создав не военным, так политическим способом условия для захвата АЭС нацистским режимом, использовать фактор атомной угрозы для взятия Киева под крышу Североатлантического альянса (повод со взрывом любого из энергоблоков и обвинением в этом России — «дело техники»).

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

Второй сугубо политический момент. Так называемый «ультиматум» лидеров Франции, Германии и Европейской комиссии размером в 72 часа, обставляемый угрозой поставок киевскому режиму систем ПВО. Как видим, поставки уже идут, причем уже анонсирована их активизация с 20 сентября, а обвинения в российский адрес с лицемерными угрозами их начать звучат параллельно. Иначе говоря, соответствующие угрозы — западный блеф; сам факт ожидаемой провокации в стиле «Буча 2.0», подготовка к которой, судя по динамике информации, поступающей в ТГ-каналах, опять-таки уже идет полным ходом, говорит сам за себя. Не говоря уж о том, что «обратный» запуск передачи электроэнергии с АЭС в киевском направлении был заблокирован самим Киевом; именно после этого последний, шестой энергоблок и отключили. Поэтому ясно, что никакие, ещё раз, никакие уступки российской стороны ни к какому позитивному результату не приведут и будут восприняты как достижение Западом собственных результатов и как наша слабость. И следовательно, как приглашение к новому шантажу. Слабых — бьют!

Обратим внимание и ещё на один момент. Наибольшую активность в вооружении нацистского киевского режима проявляют… кто? Лондон и Вашингтон. А с «ультиматумом» выступают Париж, Берлин и Брюссель. Не кажется ли вам, уважаемый читатель, что в данном случае имеет место элементарное разделение функционала: хозяева распоряжаются, а холопы выполняют их волю, принимая на себя все связанные с этим повышенные риски, в том числе в сфере собственной безопасности? Отвлекают на себя от хозяев российское внимание.

В сухом остатке одна очень простая вещь. Время компромиссов закончилось; с начала СВО прошло достаточное количество времени, чтобы убедиться в недоговороспособности Запада; это, кстати, подтверждается и сообщениями о полном провале тех полузакрытых консультаций с американской стороной, которые велись до недавнего времени в Стамбуле. Мы уж не говорим о явной координации последних событий на фронте с новыми попытками поджога Закавказья, осуществленными с участием бывших «заклятых партнеров», а теперь военных противников. Хотя это несколько иная тема. Словом, маски сброшены! Любые дипломатические усилия в этот момент должны не опережать фронтовую динамику, а строго следовать в её русле. И с учетом наводнения ВФУ натовцами в количестве, позволяющем считать их уже даже не наемниками, а представителями регулярных сил альянса, любой инцидент с распространением боевых действий на собственно российскую территорию требует рассмотрения с точки зрения 51-й статьи Устава ООН. Похоже, отрезвить Запад может только усиленная версия Карибского кризиса. Жить захотят — отползут. Никуда не денутся. Точка!