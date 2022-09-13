В понедельник, 12 сентября, жители Эдинбурга, Шотландия, простились с королевой Елизаветой II. Гроб королевы перевезли из Холирудского дворца в церковь Сент-Джайлс.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Во время процессии по Королевской миле (улица в Эдинбурге — прим. Д. С.) был задержан мужчина, который кричал оскорбления в адрес сына Елизаветы II принца Эндрю. Скорее всего, он кричал: «Эндрю, ты больной старик».

По заявлению представителя шотландской полиции мужчина 22 лет был задержан за нарушение мира и порядка на Королевской миле в 14:50.

Принц Эндрю впервые появился на публике после смерти королевы. В январе 2022 года он был лишен большинства своих титулов. Лишение титулов было связано с тем, что против принца был подан иск о сексуальных домогательствах и члены королевской семьи, в частности тогда ещё принц Чарльз и принц Уильям, решили, что дело рушит репутацию не только принца Эндрю, но и всей королевской семьи.

Многие пользователи раскритиковали арестованного за то, что он высказал своё мнение во время процессии, куда люди пришли почтить память королевы. Даже если многие британцы с ним согласны, место и время были неподходящие.

«Он может быть и прав. Но для этого есть время и место, и явно не тогда, когда он идет за гробом своей матери. Это было просто неуважительно. Я надеюсь, что он будет привлечен к ответственности», — написала @LEB3791.

«Хорошо! Для этого есть время и место, делать это, когда несут гроб, нельзя. Я надеюсь, что он получит по заслугам, как получит и принц Эндрю», — согласился @nick0510.

Среди пользователей есть те, кто практически ненавидят принца Эндрю. Несмотря на то, что вина принца официально не была доказана, они уверены, что он виновен в совершении насильственных действий по отношению к несовершеннолетней девочке и он должен понести наказание.

«Эндрю не получил по заслугам. Этот м*… отказался от допроса. Лично я думаю, что было позорно его вообще допускать к процессии, где несут гроб королевы», — считает @schadenfreudem1.

«Я полностью согласна с тем, что он не понес ответственности за свои действия. Тем не менее он её сын и должен там быть», — ответила @ChristineJoy65.

Titanic Belfast Принц Эндрю, герцог Йоркский

Ряд пользователей считает, что мужчина не сделал ничего противозаконного, он просто не поддерживает монархию, но полиция Британии, ничем не отличаясь от полиции во всем мире, пошла на «политический арест».

«Британия практически как Россия в эти дни. Каждый, кто противоречит королевству, идет под арест», — написал @СatioMiles.

«Протестующего арестовали. Если бы это была история из Ирана, Венесуэлы или Северной Кореи, никто бы даже не стал обращать внимания на то, что это политический арест», — прокомментировал @alxaraya.

Сегодня, 13 сентября, королевский гроб привезут из Эдинбурга в Лондон, где он должен будет четыре дня простоять в неподвижном состоянии перед тем, как королеву наконец похоронят.

Мероприятия в Эдинбурге закончатся в 17:00 мск, когда закроется церковь Сент-Джайлс. По статистике, приведенной шотландской BBC, в очереди уже вчера стояло около 20 тысяч человек. При этом очереди также уже начинают формироваться в Лондоне, где мероприятия начнут проходить только в среду, 14 сентября.