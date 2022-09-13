Энергетическая катастрофа в Европе усугубляется с каждым днем. Из-за того, что счета за электроэнергию теперь в десять раз выше, чем годом ранее, появляется риск закрытия крупных производств и малых предприятий в Великобритании, Германии и других странах ЕС. Наиболее вероятный вариант теперь, кажется, состоит в том, что страны Европы будут почти полностью лишены российского газа в течение предстоящей зимы, пишет Дэвид С. Хендриксон в статье, вышедшей 13 сентября в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Замерзший

За последние несколько месяцев не только сама Россия пошла на сокращение своих поставок газа в ЕС по «Северному потому — 1» (сначала до 40%, потом до 20% и, наконец, до полной остановки), но и сами страны региона пошли на ряд мер: одни отказались платить за газ в рублях, другие, например Польша, перекрывали поставки по трубопроводной сети. Летом целая драма развернулась вокруг газовой турбины, застрявшей в Канаде из-за санкций. Эта турбина была отправлена компании Siemens в Германию, однако Москва не захотела забирать ее, поскольку такая сделка была незаконной из-за санкций ЕС.

Из-за того, что каждая сторона обвиняет другую во лжи, докопаться до правды очень трудно: это в ЕС не хотят покупать или Россия отказывается продавать? В первом случае торговлю энергоресурсами в оружие превратили европейцы, во втором — русские. Так ли оно или иначе, сказать сложно, но ясно одно: обе стороны гораздо больше заинтересованы в том, чтобы возлагать вину за надвигающуюся катастрофу на другую сторону, чем искать компромисс, который позволил бы ее избежать.

В нынешних условиях, когда на трубопроводах наблюдаются проблемы, самый очевидный способ ответить на поставленный выше вопрос — кто от чего отказывается — это вернуться к статусу «Северного потока — 2». Построенный бок о бок с первым на дне Балтийского моря, он, по-видимому, по-прежнему готов к эксплуатации. Германия отменила его открытие в феврале в ответ на начало Россией специальной военной операции на территории бывшей УССР. На данный момент поставка российского газа по «Северному потоку — 2» в Германии, похоже, не обсуждается. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, немецкие избиратели должны пожертвовать собой ради бывшей УССР. Это и другие заявления говорят о том, что от покупки отказывается именно ЕС.

Если бы Европейский союз был готов покупать, стала бы Москва продавать? В начале кризиса, когда Запад заявлял, что откажется от поставок российского газа, он исходил из того, что Россия должна и будет продавать, поскольку от этого зависела ее, «бензоколонки», экономика. Однако в конце весны Россия ответила тем, что сделала условием покупки своего газа оплату в рублях. Некоторые европейские государства пошли на этот шаг, некоторые — нет, и газ отключили лишь последним.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Летом президент России Владимир Путин настаивал на том, что Газпром выполнит все свои контракты, и обвинил в создании тупиковой ситуации европейцев. Теперь, похоже, Россия намерена вообще отказаться от поставок. Так, глава Кремля 6 сентября заявил, что Россия по-прежнему готова продавать, и представил остановки как рану, которую Запад нанес себе сам, но двумя днями ранее Дмитрий Медведев, бывший президент России и «штатный кремлевский ястреб», написал, что Германия объявила себя врагом России. Нет газа? Очень жаль.

Германия, которая сейчас переживает неизбежное обнищание, долгое время была казначеем ЕС. Можно задаться вопросом, как ЕС может функционировать, когда огромный производственный, химический и промышленный комплекс Германии, зависящий от дешевого российского газа, будет вынужден закрыться или резко сократиться. Немецкая щедрость, направленная через ЕС, на протяжении многих лет способствовала огромному числу внутренних соглашений. Что произойдет с ЕС, когда Германия станет нищей?

Луук Мидделаар, великий теоретик Европейского союза, отметил, что тремя основными целями европейского проекта были мир, процветание и могущество. Европейский союз, безусловно, никогда не был «силовым проектом» в военном смысле. Вооруженные силы входящих в него государств полностью подчинены НАТО. Но экономические санкции, наложенные на Россию, значительно расширяют претензии ЕС на роль энергетического проекта. Статус ЕС как проекта процветания под угрозу могут поставить санкции. Вслед за ним под вопросом может оказаться статус блока как мирного проекта. Санкции фактически представляют собой новую цель, не похожую ни на что из того, к чему ЕС стремился в прошлом. Они привносят в ЕС сильные центробежные силы.

Чтобы обеспечить подачу газа, потребуется резкое изменение санкционной кампании Запада. Хотя это и желательно, нет никаких доказательств того, что какое-либо из крупных государств рассматривает такой поворот. Наоборот, Соединенным Штатам удалось заручиться поддержкой «Большой семерки» своего плана вывести российскую нефть на рынок и одновременно ограничить цену, которую Россия получает за нее.

Этот план, видимое детище министра финансов Джанет Йеллен, представляет собой противоречие, маскирующееся под политику, безрассудную схему, которая никак не может сработать. Для успеха этого начинания нужно будет не только то, чтобы с этим согласилась сама Россия, но и множество других государств, и прежде всего Китай, Индия и Турция. Все эти покупатели ясно дали понять, что их энергетическая политика не будет диктоваться Западом или угрозой западных санкций. В свою очередь, Россия отвергла этот план как нелепый, заявив, что Москва «просто прекратит поставки нефти и топлива в страны, которые вводят верхний предел цен».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Если Запад выполнит план Йеллен, а Россия откажется ему подыгрывать, что тогда? Логичным результатом, при отсутствии серьезного спада в мировой экономике, является серьезное повышательное давление на цены на энергоносители. В декабре ожидается обещанная реализация плана Йеллен, аналогичные шаги со стороны ЕС, который введет либо эмбарго, либо ограничение цен на закупку энергоносителей, продаваемых Россией, а также прекращение выпуска миллионов баррелей в день из Стратегического нефтяного резерва США. Главный план администрации Байдена по предотвращению ценовой спирали — заставить Россию покориться. Вашингтон ошибочно полагает, что в этом противостоянии у него есть все карты. Это не так.

На протяжении долгого времени считалось, что желательной задачей при ведении вооруженного конфликта является то, чтобы мирное население не страдало. Действительно, Вооруженные силы США гордятся тем, что они по закону должны соблюдать правила выбора цели, при которых обеспечивается именно такой вариант. Однако в экономической войне эти барьеры для нанесения вреда гражданскому населению неоднократно нарушались. Так, власти США — без какой-либо внутренней оппозиции — проводят подобный курс в отношении Афганистана, Сирии и Венесуэлы, провоцируя голод среди населения. Такое же равнодушие к страданиям гражданского населения сопровождает тотальную экономическую и финансовую войну против России. Обычно противники таких мер указывают на вред, причиненный невиновным в зарубежных странах; в данном случае причинение вреда собственным гражданам Запада также стало явной и реальной опасностью.

Предложения по ограничению воздействия войны на гражданское население были частью первых шагов американской дипломатии. В 1783 году Бенджамин Франклин стремился улучшить международное право, заключив соглашения, запрещающие «грабеж безоружных и полезно занятых людей». В 1785 году Франклин вместе с Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном, представляющими Соединенные Штаты за границей, подписали договор с Фридрихом Великим, намереваясь ввести в качестве обычной практики далекоидущие ограничения на военные действия против гражданских лиц во время войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Адамс был «очарован, обнаружив, что король оказал нам честь, согласившись с платоновской философией некоторых из наших статей, которые, по крайней мере, являются хорошим уроком человечеству и получат большее влияние благодаря договору, ратифицированному королем Пруссии, чем на основе сочинений Платона или сэра Томаса Мора». Эти дипломаты были потрясены тем, что фермеры и рыбаки, торговцы и ремесленники, ученые и домохозяйки неизбежно оказываются вовлеченными в разрушительную войну. Когда-то Соединенные Штаты были тесно связаны с этим принципом. Однако сегодняшние политики не испытывают угрызений совести, втягивая бесчисленное количество невиновных в паутину своих санкций. Так устроены дела в нашем прогрессивном новом веке.

Даже если признать, что санкционная война справедлива, из этого не следует, что она разумна. Наоборот, последствия курса Запада явно несовместимы с общественным благом и влекут за собой высокий риск потерять больше, чем приобрести. Санкции имеют смысл только в том случае, если они являются необходимым и эффективным средством вытеснения российских сил с территории бывшей УССР. Реальный же их потенциал в этом равен нулю. Это предположение было бы верным, даже если бы санкции были разрушительным ударом по России, но они таковыми не стали. Но западные политики думают иначе или говорят, что думают иначе. А это свидетельствует о том, что свет в конце туннеля — это приближающийся поезд.