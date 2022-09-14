«Пригрели чубатую змею на груди!» — Сеть об антитурецкой кампании Киева
Турция требует от киевского режима объяснений относительно агитационной кампании против турецких бизнесменов и банков на территории б. УССР. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета Aydınlık.
Турецкая сторона довела свою «решительную реакцию» до представителей киевского режима. С аналогичным призывом к Киеву обратилось и турецкое посольство.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Турция немало помогала киевскому режиму и теперь в Киеве, видимо, решили таким вот образом «отблагодарить» турецкую сторону. Иные предположили, что киевский режим просто выполняет инструкции «хозяев». Были и те, кто отметил, что это наказание руководству Турции за попытку «усидеть на двух стульях».
«Господам из США, видимо, не нравится турецкая позиция двух стульев», — с сарказмом отреагировал Shaaar.
«С нациками всегда так, особенно когда ими чужие спецслужбы управляют. Надо было иметь в виду», — добавил Romi4.
«Это большое… спасибо за «Байрактары», — смеется Елена Г.
«[В Б. УССР] совсем с ума сошли? В такой ситуации портить отношения с Турцией не самый умный поступок. Это руководство Германии можно обзывать хоть ливерной колбасой, хоть пошехонским сыром — ничего не изменится, политической воли нет, а Эрдоган пытается усидеть на всех стульях сразу. Обидится — будет «сидеть» больше в сторону России», — пишет Elena A.
«Какие наивные турки… Они ещё не знают, с чем имеют дело!» — написала Анна Ц.
«Кто-то не получит очередные «Байрактары», — с сарказмом отреагировал Илья Л.
«А Наполеончик-то (Зеленский — О. П.) совсем страх потерял!» — добавила Наталья К.
«Неблагодарные! А ведь в Турции сидят их беженцы, причём неплохо живут», — с возмущением прокомментировала Марина.
«Давайте еще заводик с «Байрактарами» замутите этим неблагодарным», — не без сарказма призвала Любовь.
«Зеля новые инструкции получил», — отметила Svetlana.
«Хотели и вашим и нашим — кушайте, не обляпайтесь», — написал Юрий К.
«Бумеранг всегда возвращается», — иронизирует Tatiana.
«Турки, а вас то за что? Да? [Киевский режим] по инструкции из «обкома» работает. Значит, команду получили «фас»!» — пишет Татьяна М.
«Удивительная страна, даже с союзниками умудряется рассориться. Страна неизмеримых претензий», — комментирует новость Светлана.
«Ну [они] в своём репертуаре — тем, кто помогал, по традиции нагадили», — добавил Влад К.
«Присылайте ещё «Байрактары», — смеется Лукерья Г.
«Пригрели чубатую змею на груди», — пошутил Иван.
«Ну, так они сейчас не хотят переговоров, поэтому и Турция не нужна…» — отметил Alexxa.
«Да американцы [им] приказали это делать, а то турки от рук отбились, посмотрим, как Эрдоган будет петлять. [Представители киевского режиму] ведь никогда сами ничего не делали, все с подачи хозяев. Рабы, одним словом», — отреагировал Валера.
«А [они] санкции в отношении руководства компании «Байактар» не хотят ввести?» — задался вопросом Maxim K.
«Правильно, вводите санкции, мало, видимо, они вам помогают!» — с сарказмом подытожил Михаил.