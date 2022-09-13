Реплику сенатора Алексея Пушкова на слова президента Молдавии Майи Санду, пожаловавшейся на высокие цены на российский газ, обсуждают в социальных сетях. Людям понравилась метафора о сжижженых «молекулах свободы». Их Пушков предложил закупать Санду у США или попросить газ за бесценок у родной Румынии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Хватит нянчиться с этой Санду. Вот у неё второе гражданство — румынское, вот там пусть газ и выпрашивает», — соглашается Наталия.

«Странно, что она жалуется продавцу — России, что не может по таким ценам покупать, и при этом стремится туда, где такие цены установили… И вообще, не можешь платить — не покупай… Найди дешевле…» — считает Надежда.

«Пускай кредитнется у пендосов и закупит у них сжижки! Мозгов же много у них там!» — иронизирует Астапов.

«Пусть погуляет по базару, поищет дешевле», — поддерживает Кирилл Кудряшов.

«Их никто и не заставляет покупать газ у Газпрома. Могут купить и в других странах», — считает Константин.

«Зачем вести переговоры? Нужно деньги переводить на счёт Газпрома за предыдущий период, и как положено — оплату вперёд за следующий период», — приводит довод Анна.

Напомним, ранее Санду в телеэфире заявила, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с Газпромом по поводу того, что из-за ситуации на спотовом рынке не может покупать голубое топливо по таким высоким ценам.

«Не можете платить, не платите. Тоже мне проблему нашли. Ничего не случится, Газпром просто не будет поставлять газ. Не одни такие», — рассуждает Владимир.

European People’s Party Майя Санду

«Если я пойду в магазин за продуктами и заявлю то же самое … это должно сработать? Мне тоже бесплатно дадут? Ну хотя бы скидку в 90 процентов сделают?» — смеется Диана Шел.

«Как русофобствовать — так в первых рядах. А как за газ платить, то «поможите, бо грошей нэма» или как там по-румынски. Нету денег — нету газа. Всё просто, особенно с учётом русофобии этой бабы, глупой бабы», — отмечает Марина Городилова.

«Русофобия стоит денег», — поддерживает Денис.

«Кредиты пусть берут. Это же так по-европейски», — предлагает Р.

«Хотели не зависеть от России, попали в ловушку к США. Орали о свободе, пусть покупают газ свободно по свободным ценам. Какие к нам претензии? Могут еще дороже купить у США, раз заплатив, и после умереть «свободными«» — поделилась мнением Ника Берг.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на слова Саду о том, что правительство не может покупать газ у Газпрома по таким высоким ценам, Алексей Пушков парировал: «Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии».

1 сентября глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского природного газа для Молдавии увеличилась на 29% в сравнении с августом и достигла рекорда — $1882,78 за тысячу кубометров.

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