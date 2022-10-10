В преддверии промежуточных выборов в Конгресс президент США Джо Байден усилил нападки на партию республиканцев, назвав её лидера экс-президента Дональда Трампа и его сторонников фашистами. Позиция Байдена расстроила многих избирателей, которые обвинили американского лидера, что он ещё сильнее разделяет страну и отворачивается от тех, кто с ним не согласен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Однако на этой неделе колумнист New York Times Джамелле Боуи заявил, что нападок Байдена и Демократической партии недостаточно и что следует ещё жёстче бороться со сторонниками Трампа.

Статья Боуи собрала много комментариев американских интернет-пользователей, бросившихся бурно обсуждать ситуацию.

«NYT пропагандирует ненависть, как и Джо Байден», — пишет @MatthewJshow.

«Народ голосует против Байдена! Это фашизм!» — иронизирует @Styx666Official.

«Байден сейчас — настоящая глобальная угроза. Трамп сейчас вторичен», — отмечает ARL.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Неужели мы никогда не закончим обсуждение адской речи Байдена про фашизм? Американцев волнует, во сколько им обходится еда, жизнь и вождение автомобиля, а не то, как Джо может расквитаться со своими политическими оппонентами. Для этого у него есть ФБР», — указывает JOHN.

«Простой ответ на это для здравомыслящего человека будет таким: инфляция буквально вышла из-под контроля, а продукты питания становятся недоступными для людей со скромным достатком, преступность вышла из-под контроля в городах, контролируемых демократами, и становится все хуже, границы широко открыты без каких-либо попыток контроля. Байден и его приближенные представляют угрозу качеству жизни в нашей стране, и доказательства тому повсюду», — считает Harry.

«Ни один республиканец не голосует за демократа. Ни один демократ не голосует за республиканца. Обе партии изрыгают ненависть, и, насколько я знаю, Трамп не занимает никаких постов. Очевидно, что демократам нечего предложить, кроме как не голосовать за Трампа. Стагфляция реальна, и у демократов нет ответа на высокие цены на товары, продукты питания, энергию и жилье, из-за чего все, кто не является миллионером, чувствуют, что денег, которые у них есть, недостаточно. В ноябре речь пойдет не о том, какая партия лучше, а о том, чтобы не дать ни одной из партий нанести еще больший ущерб кошелькам американцев», — рассуждает CWS.

«Мы угроза. МЫ, избиратели, которые устали от левых в этой стране», — комментирует Carolyn Asquith.

«Оруэлл был прав. Байден и этот колумнист Боуи идут против мнения половины страны. СМИ (г-н Боуи в точку) в своей роли министерства правды поддерживают партию демократов, независимо от того, на кого нападают и что говорят. Можете ли вы представить себе президента-республиканца, который идет на телевидение, не интервью, а «государственное выступление», чтобы демонизировать другую партию. Президент указывает, что любая позиция, противоречащая позиции его собственной партии, является еретической и достойна не только неприятия, но и потенциальной уголовной угрозы», — расписывает Ace.

«New York Times дает мастер-класс по пропаганде», — иронизирует @test04 902 862.

«Я всегда смеюсь, когда партия, которая хочет покончить с коллегией выборщиков, положить конец филибастеру и разрешить голосовать негражданам США, показывает пальцем на Трампа и жалуется на «угрозу американской демократии», — вспоминает @stock_mj.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Напомним, что большинство американцев считают, что выступление президента Байдена в прайм-тайм на прошлой неделе, когда он назвал республиканцев антидемократическими экстремистами, является «опасным», согласно новому опросу Trafalgar Group.

Так, 56,8% респондентов посчитали его речь опасной и заявили, что она была «направлена на разжигание конфликта между американцами», в то время как 35% посчитали риторику «приемлемой для предвыборной кампании в год выборов».