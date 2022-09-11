Белый дом всё больше беспокоится из-за энергетического кризиса в Европе, который ужесточится еще сильнее, если министры финансов «Большой семерки» введут «потолок цен» на российскую нефть. Москва пообещала остановить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут данное решение. Издание The Washingon Post сообщает, что экономика США серьезно пострадает в случае полного прекращения экспорта российской нефти.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Решение простое — снять антироссийские санкции», — пишет @bonakasema.

«Странно, что @JoeBiden не связался или не встретился с Путиным, чтобы попытаться решить эту проблему», — отмечает @sol_sucker.

«Что? Их «вы нам не нравитесь, и мы посылаем деньги и оружие вашему врагу; однако мы по-прежнему ожидаем получать от вас топливо по справедливой рыночной цене» не работает? Шок!» — иронизирует @mtnbikingDad.

«СНИМИТЕ САНКЦИИ!!!» — восклицает @CountLuchino.

«Соблюдение подписанного Минского соглашения (любого из них) было бы намного дешевле, но менее выгодно для олигархов как в России, так и на Западе, и вот мы здесь…» — указывает @pixfiber

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«В чем разница между «санкциями» и «ведением энергетической войны», в которой США обвиняют Россию? США очень заинтересованы в санкциях, когда это соответствует их интересам, финансовым или политическим», — подчеркивает @michaeldfoley1.

«Неправда… Демпартию волнуют только промежуточные выборы. Это их единственная забота», — напоминает @SolTurtle1.

«Вы хотите сказать, что все последствия санкций не были продуманы? Я в шоке!» — шутит @best_teddy_ever.

«Откровенно говоря, Россия права. США и ЕС наложили на Россию неработающие санкции, чтобы потеснить ее, но в ответ они только страдают. А ЕС идет ко дну», — разъясняет @KennyA51 224 869.

«Это порадует зеленых активистов», — отмечает @Scottergate.

«Похоже, прокси-война Байдена не слишком хорошо работает», — комментирует @KishorBlue2.

«Отмените санкции. Поймите, что они только сделали Россию богаче и навредили рабочему классу в Европе», — пишет @kjblank80.

«США виноваты…» — подмечает @AntonBrenes.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис «может обострить напряженность в американо-европейском альянсе», а также «омрачить недавние экономические победы администрации» США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Более того, возможное прекращение экспорта российской нефти способно усугубить инфляцию в США. В связи с этим журналисты издания подводят к мысли о том, что введенные Западом антироссийские санкции навряд ли «выдержат действительно тяжелый энергетический кризис». Эксперты уверены, что американские потребители начнут страдать, если мировые цены на нефть взлетят из-за полного прекращения российского экспорта. Ранее администрация Байдена и так попадала под удар на фоне исторического роста цен на бензин в стране.

В качестве альтернативы опрошенные газетой The Washington Post эксперты указали, что экономика США пострадает меньше всего в том случае, «если Россия продолжит продавать нефть на мировых рынках и сократит только экспорт газа в Европу». Это также поможет американским компаниям, добывающим СПГ, снизит мировой спрос, а также сократит инфляцию в Штатах.