Евросоюз является проигравшей стороной в конфликте на территории б. УССР из-за собственных действий, противоречащих интересам сообщества. Соответствующее заявление, как сообщает агентство MTI, сделал спикер венгерского парламента Ласло Кёвер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Политик уточнил, что под давлением извне Евросоюз действует, вредя экономическим интересам сообщества, а посему, вне зависимости от того, кто победит по итогам конфликта, ЕС может уже сейчас считаться проигравшей стороной.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Европейский союз расплачивается за подчинение Соединенным Штатам Америки. Иные задались вопросом, почему это понимает только Венгрия. Были и те, кто предположил, что Венгрию за подобные заявления её представителей могут выгнать из Европейского союза. Встречались и те, кто отметил, что для США Евросоюз является конкурентом, которого Штаты и устраняют.

«Быть рабом американцев всегда убыточно, рано или поздно за это придётся платить. Пусть платят», — написал Дмитрий К.

«Интересно, а нормальные люди, думающие головой, в ЕС только в Венгрии остались?» — в недоумении Дмитрий Х.

«Венгры — одинокий голос разума в политической пустыне Евросоюза», — добавил Pixi.

«Да все они всё понимают, только одна Венгрия против пошла, остальные боятся хозяина», — прокомментировала новость Анастасия.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Ласло Кевер

«Да пора всем объединяться против американцев», — призвала Анна Р.

«Одна цель американцами уже достигнута: Европа вместо дешёвого, удобного газа покупает американский втридорога, но и его много не дают, чтоб промышленность Европы пришла в упадок. Вот главный конкурент Америки — богатая Европа — уже повержен!..» — отметила Татьяна Х.

«Только сейчас поняли? Когда мебелью топить начнете — мозги сразу на место встанут!» — смеется Александр М.

«Венгры в одном шаге от того, чтобы вылететь из ЕС», — предположил Николай.

«Штаты… загнали ЕС в капкан, а капкан-то российский… Кое-кто играет в долгую и применяет тактику удава — медленное удушение недружественных стран. И рухнет и ЕС, и НАТО, и доллар… И договор [представители киевского режима] подпишут на нужных условиях о разделе недостраны… Вот и посмотрим, кто окажется победителем…» — подытожил один из участников обсуждения.

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