Сеть: «Быть рабом США всегда убыточно!» — ЕС проиграл в киевском конфликте
Евросоюз является проигравшей стороной в конфликте на территории б. УССР из-за собственных действий, противоречащих интересам сообщества. Соответствующее заявление, как сообщает агентство MTI, сделал спикер венгерского парламента Ласло Кёвер.
Политик уточнил, что под давлением извне Евросоюз действует, вредя экономическим интересам сообщества, а посему, вне зависимости от того, кто победит по итогам конфликта, ЕС может уже сейчас считаться проигравшей стороной.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Европейский союз расплачивается за подчинение Соединенным Штатам Америки. Иные задались вопросом, почему это понимает только Венгрия. Были и те, кто предположил, что Венгрию за подобные заявления её представителей могут выгнать из Европейского союза. Встречались и те, кто отметил, что для США Евросоюз является конкурентом, которого Штаты и устраняют.
«Быть рабом американцев всегда убыточно, рано или поздно за это придётся платить. Пусть платят», — написал Дмитрий К.
«Интересно, а нормальные люди, думающие головой, в ЕС только в Венгрии остались?» — в недоумении Дмитрий Х.
«Венгры — одинокий голос разума в политической пустыне Евросоюза», — добавил Pixi.
«Да все они всё понимают, только одна Венгрия против пошла, остальные боятся хозяина», — прокомментировала новость Анастасия.
«Да пора всем объединяться против американцев», — призвала Анна Р.
«Одна цель американцами уже достигнута: Европа вместо дешёвого, удобного газа покупает американский втридорога, но и его много не дают, чтоб промышленность Европы пришла в упадок. Вот главный конкурент Америки — богатая Европа — уже повержен!..» — отметила Татьяна Х.
«Только сейчас поняли? Когда мебелью топить начнете — мозги сразу на место встанут!» — смеется Александр М.
«Венгры в одном шаге от того, чтобы вылететь из ЕС», — предположил Николай.
«Штаты… загнали ЕС в капкан, а капкан-то российский… Кое-кто играет в долгую и применяет тактику удава — медленное удушение недружественных стран. И рухнет и ЕС, и НАТО, и доллар… И договор [представители киевского режима] подпишут на нужных условиях о разделе недостраны… Вот и посмотрим, кто окажется победителем…» — подытожил один из участников обсуждения.
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