Власти Германии переступили красную черту, начав снабжать киевский режим летальным оружием. Соответствующее заявление в интервью изданию «Известия» сделал посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Нечаев также указал на то, что поставлять вооружение для ВСУ Берлину нельзя было из-за моральной и исторической ответственности немецкой стороны перед российским народом за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Российский дипломат отметил и бесперспективность снабжения киевского режима оружием ввиду того, что это лишь затянет конфликт и увеличит численность жертв.

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Заявление российского дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Германия уже перешла «красные линии». России, добавили иные, стоит ответить, например, перестав поставлять враждебным странам энергоресурсы.

«Перешли они все линии давно», — отметила Nadia S.

«Игра по правилам в дипломатию, человеколюбие, в порядочность — это не про этих людей, это не с ними. Только неуклонная мощь и сила. Все другое расценивается как слабость… Они ненавидят нас, безжалостно уничтожают… Если продолжать цацкаться с ублюдками, можем проиграть, а хорошими вы в глазах Америки и Запада не будете никогда…» — написала Zanna S.

«Особенно немцы. Блин, их танки по этой земле — это скотство. Они права не имеют рот свой открывать, а тут танки. И честно, те жители [бывш. УССР], кто этому радуется — иуды», — отреагировала Ирина П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Сколько можно пальчиком грозить?!» — задался вопросом 75 893.

«Немцы снабжают [ВСУ] военной техникой, а нам надо перекрыть поставку всех энергоресурсов, не говоря даже о «Северном потоке — 2», — призвала Наталья.

«А значит, никакого газа и прочего добра из России-Матушки! Хватит… Мы им «на», а они нас убивать будут?! Хватит!» — призвала Аiya.

«Я вспоминаю, какой вой был… когда… прошла информация, что мол русские поставляют кому-то оружие, которое может убивать американцев. Сколько воя было. И тут они в открытую участвуют в убийстве наших солдат: оружием, данными, планированием… Понятно, что наша тактика терпеть до последнего, до края и уж потом лупить. Но… Может, пора бы им ответить и сместить удары ближе к западным границам?» — не выдержал V. K.

«Давно пора им всё отключить!..» — подытожил один из участников обсуждения.