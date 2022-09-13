В Крыму пляски под националистический гимн на одной из свадеб в Бахчисарае вызвал негодование главы региона Сергей Аксёнова. Его поддержали и пользователи Сети.

Годфрид Схалкен. Предательство Иуды (фрагмент)

Видео, снятое на одной из свадеб в местном ресторане, с фамилиями участников и организаторов, опубликовал местный блогер Александр Талипов.

Ситуацию прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов, заявивший о том, что все участники подобных мероприятий должны быть наказаны.

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», — сказал Аксёнов, добавив, что поклонникам нацистского киевского режима лучше «уехать в ту страну, которую они так любят».

Пользователи Сети активно поддержали Аксёнова, призвав даже к более жёстким мерам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Вообще во всех органах власти республики я бы проверила всех на полиграфе на предмет верности России… А тех, кто осмеливается выкрикивать подобные вещи, — сажать без права переписки. Настало такое время, что должна быть жёсткость по отношению к предателям и вот таким крикунам», — написала Надежда М.

«Давно пора наказывать по-взрослому!» — поддержала Аксёнова Людмила К.

«Неблагодарные, пользуются всеми благами в России и тут же гадят», — поддержала Марта М.

«Музыканты сами весело исполняли эту дрянь. Со всеми гостями», — сетует Анастасия Я.

«Это демонстративное поведение. Зная, что им ничего не будет. Покаются с дулей в кармане, а дома с теми же гостями уже победно исполнят этот гимн на бис», — добавила та же пользовательница в ответ на комментарий.

«Надо привлечь в первую очередь к ответственности этот музыкальный коллектив или его директора. Сначала с них начать надо. Не ожидала таких вестей из Крыма!» — написала Зайнап М.

«Зачем их сажать по тюрьмам?! Кормить их и лечить… Котомку в зубы и за пределы Крыма и, естественно, России, пусть нэньку любят изнутри нэньки… А то они по Италиям да по Польшам живут, пенсии в Крыму получают, а любят из-за бугра», — предложила Алла Ш.

«Грамотное заявление главы, и хочу верить, что в ближайшие дни мы увидим действия, и жесткие, против предателей. Уверен, что нужна комиссия, которая проанализирует всех персонажей, степень их вовлечённости и передаст данные в правоохранительные органы. Жестко и четко, чтобы неповадно ублюдкам было», — поддержал Алексей Г.