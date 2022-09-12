Американская разведка помогает ВСУ планировать наступление, предоставляя разведданные. В частности, речь идет о боевых действиях на харьковском направлении. Об этом сообщает New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и киевский режим

Издание уточняет, что представители Киева летом усиленно обменивались разведданными с представителями Штатов, в частности данными о расположении командных пунктов Вооруженных сил России, а также складов с боеприпасами и данными о других важных объектах. Уточняется также, что постоянный характер носили обсуждения вопросов помощи киевскому режиму на востоке бывш. УССР.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что сам факт помощи киевскому режиму со стороны Штатов не вызывает удивления. США демонстрируют себя участниками конфликта, добавили иные. Были и те, кто призвал Россию разорвать дипломатические отношения и прекратить торговлю с Соединенными Штатами. Встречались и те, кто напомнил, что б. УССР для США всего лишь полигон для боевых действий против РФ.

«Сам факт помощи и так был понятен. Интересно, что это было официально озвучено. Дескать, ребята, мы теперь официально с вами воюем. Нет смысла бомбить Банковую, так как мозги сидят за океаном», — написал Andrei K.

«Лезут и лезут везде!» — отреагировала Маргарита И.

«Вопрос в другом… Как долго мы будем делать вид, что ничего не происходит? [Тогда, как] США и их сателлиты ведут против нас войну на убой… Разорвать [надо] дипотношения. Прекратить поставки ресурсов им. Экономику — на военные рельсы!» — призвал Ден Е.

«Да понятно, что без их помощи [ВСУ] давно были бы разбиты. Но военные действия до последнего [жителя б. УССР] продолжатся. Цель — ослабить Россию…» — пишет Наталья В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Да они все что угодно могут разработать. Солдаты-то не свои, а на [ВСУ] наплевать…» — отреагировал Дмитрий Л.

«Территория бывшей УССР — просто полигон. А Зеля — клоун на ниточках», — добавила Наташа С.

«А на херсонском направлении не они разрабатывали [план ведения боевых действий]?» — с сарказмом поинтересовался Александр Ф.

«Как только ВСУ побегут обратно, Пентагон заявит, что он такого не говорил», — смеется Владимир М.

«Читаем между строк: натовцы спланировали операцию, подготовили личный состав [ВСУ], добавили своих комбатантов, пополнили войска оружием и боеприпасами, обеспечили разведку и руководят боевыми действиями. Обычная метода колонизаторов — воевать чужими руками…» — добавил Анатолий Н.

«Перешли под полное руководство. Так точнее. Да и давно уже», — согласился с собеседником Виталий С.

«Почему их спутники ещё на орбите?» — спросил К.

«Как только хоть какое-то успешное шевеление у них, так тут же натовцы тут как тут: это мы всем обеспечили. А в остальное время помалкивают. Совпадение?» — подытожила Татьяна А.