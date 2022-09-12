Заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о том, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в конфликте на территории бывшей УССР, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Всё больше значимых политических фигур начинают открыто заявлять, что конфликт на территории бывшей УССР, противостояние США и России, а также санкционные баталии — всё это стало приговором для Европейского союза. Будущего у этого политического образования, очевидно, больше нет.

«Толку им заявлять, если они рогом упёрлись? Народ должен победить власть в Европе, иначе власть победит простых людей», — пишет Ева А.

Многие пользователи уверены, что Евросоюз ведёт не просто несамостоятельную политику, а он впал в буквальное подчинение Вашингтона и Лондона, которые теперь решают, когда следует европейцам мыться и кому посылать военную помощь.

«Когда Англия и США приказывают, Евросоюз выполняет, даже если это самоуничтожение», — отмечает Радион Д.

«Все уже понимают прекрасно, что Европа действует не в своих интересах, а в интересах Белого дома», — указывает Ева Б.

Некоторые комментаторы считают, что Америка для того и затеяла «войну» с Россией, чтобы в конечном итоге приручить Европу.

«США расправились с экономикой Евросоюза, а Киевом вообще пол вымыли», — считает Луан П.

«Американцы просто нагнули ЕС. Конечно, они в своем желании напакостить России напакостили себе, причём прилично. И если продолжат, то энергетического кризиса серьезного не избежать», — уверена Мария Е.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки (фрагмент). 1903

Часть людей полагает, что руководство Евросоюза имело право отказать американцам, но представители европейской власти оказались настолько ничтожными личностями, что сдали свой суверенитет с потрохами.

«У ЕС нет собственных интересов, ни экономических, ни политических, ни национальных. Мы видим их «единство»: как Макрон с радостью сообщает о падении экономики Германии и что она уже не первая экономика Европы. Они рады друг друга опустить и задушить и с энтузиазмом бегут наперегонки исполнять распоряжения из метрополии — британской империи. Германцы забыли, какую мерзость взрастили на их земле Британия, США и еврейские финансисты Франции — гитлеровский нацизм. Они снова, будто закрыв глаза, вступают в ту же грязь», — указывает Светлана М.

«В любом случае они нуждаются в России. А Россия в них не особо. У России всё есть: земля необъятная, природа, море, реки, озёра, ресурсы и т.д. Долго перечислять», — написал Мирный М.

Нашлись и те, кто уверен, что вскоре начнутся серьёзные политические шторма, в которые такие страны, как Венгрия, могут остаться за бортом Евросоюза.

«Скоро Венгрию за такие разговорчики выпнут из ЕС. Это пойдёт венграм только во благо, но процесс будет болезненный», — поделился своим мнением Николай К.

Напомним, 12 сентября агентство MTI опубликовало материал, согласно которому спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о том, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в конфликте на территории бывшей УССР, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.