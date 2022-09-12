Заявление президента Индонезии Джоко Видодо о том, что из-за роста цен на энергоносители его страна может начать закупать нефть у Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Глава Индонезии подчеркнул, что его страна находится в постоянном поиске выгодных предложений и не исключает из списка импортёров Российскую Федерацию. Видодо подчеркнул, что при условии, что нефть из России будет продаваться по лучшей цене для Индонезии, то покупать будут именно её.

Выходит, что санкции санкциями, а энергетический голод удовлетворять приходится. Индонезийский президент не стесняется говорить открыто о своих намерениях, даже о тех, которые идут вразрез c антироссийской политикой Соединённых Штатов Америки и коллективного Запада.

«Молодцы! Не идут на поводу у США и принимают самостоятельные решения. Правильно!» — пишет Марьяна С.

Многие пользователи отмечают, что если полностью отбросить политику, то в сухом остатке Россия будет представлять своим клиентам лучшие предложения по энергоресурсам, так как обладает мощной базой по добыче и имеет выгодное с географической точки зрения расположение для осуществления логистики.

«Логично. Думаю, многим сейчас выгодно сотрудничать с Россией и многие пойдут на это даже с рисками наложения санкций», — поделилась своим мнением Ксения О.

Некоторые комментаторы отмечают, что Индонезия, прежде чем покупать нефть из России, должна понимать, что с Америкой ей предстоит серьёзный разговор.

«Как только они этого захотят, они должны перестать сотрудничать с США, иначе Вашингтон им не даст нормально жить», — считает Лукиллиан К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Часть людей полагает, что Индонезия смотрит на ситуацию стратегически и не собирается вестись на уловки США. В первую очередь — долгосрочная выгода.

«Индонезия в целом также может получить санкции. Но уж лучше жить под санкциями, но с энергоресурсами, чем с улыбочкой от западных покровителей и без тепла», — отметила Валентина В.

Ряд пользователей указывает на то, что индонезийский рынок для России — это ключ к долгому безбедному существованию.

«Индонезия — это 300 миллионов населения. Рынок огромный! Только рассматривать возможности — это одно, а реально покупать — совершенно другое. Так что пускай на деле докажут своё стремление», — написал Олег Д.

«Никогда не останется такой товар, как нефть, без достойного покупателя. Можно об этом не переживать», — уверена Аделя Р.

Нашлись и те, кто уверен, что российская нефть не имеет аналогов в мире из-за целого ряда факторов, с которыми Западу в любом случае придётся смириться.

«Всё равно все будут покупать российскую нефть. Если не напрямую, то через другие страны, но дороже. У них же принципы только на Россию распространяются, а вот на тех, кто уже купил российскую нефть, — нет», — отметила Елена К.

Напомним, 12 сентября президент Индонезии Джоко Видодо заявил в интервью Financial Times о том, что из-за роста цен на энергоносители его страна может начать закупать нефть у Российской Федерации.