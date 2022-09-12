Заявление посла Российской Федерации в ФРГ Сергея Нечаева о том, что Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки киевскому неонацистскому режиму летального вооружения собственного производства, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Российский посол напомнил немцам, что их деятельность, связанная с поддержкой киевского неонацистского режима, особенно выделяется Россией на фоне таких же стран-русофобов. Нечаев указывает на то, что Германия причинила очень много боли и страданий нашему народу в годы Великой Отечественной войны, поэтому попытка повторения этих преступлений получит всеобъемлющую реакцию со стороны России.

«Интересно, после красной какого цвета идёт черта?» — интересуется Алёнка П.

«Немцы должны помнить, что после красной черты будет только чёрная лента», — предупреждает Вера Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад уже буквально принимает участие в убийстве русских, что означает, что он несёт полную ответственность за преступления против человечества и народа России в частности.

«По-моему, лидеры европейских стран так до конца и не осознали ещё, что, поставляя Киеву оружие, они косвенно участвуют в убийстве мирных жителей Донбасса», — отметила Александра С.

Никита Третьяков ИА REGNUM Донбасс

Часть людей полагает, что Москва очень много говорит, но слишком мало делает, из-за чего западные страны, которые ещё полгода назад дрожали от каждого заявления представителей России, теперь же словно игнорируют все наши предупреждения. Если противники нас не боятся, то, значит, и не уважают, а раз не уважают, то при любой возможности будут вытирать о нас ноги.

«Да хорош уже! Предупреждали их не раз, а потом всё равно ничего не делали. Кто нам сейчас поверит в наши предупреждения? Смеяться уже скоро начнут. История, как с Китаем, повторяется. Если слово не держишь, никто тебя уважать не станет», — указывает Алексей В.

«Не говорите вы уже про красные линии, если не держите своё слово. Эти красные линии были пройдены уже не один десяток раз, а ответа так никакого не поступило. Как сказал президент, «мы ещё даже не начинали», а немцы воспринимают это так, что мы никогда ничего не начнём», — считает Сергей П.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора «начать» то, чего она ещё не начинала, а именно: окончательно порвать с надеждой на восстановление отношений с Западом, сменить всю экономическую модель нашего государства, а также начать всё-таки наносить удары по пресловутым центрам принятия решений в рамках специальной военной операции на территории бывшей УССР.

«Сколько они уже этих линий переходили! А что в ответ? А ничего им за это не было! Ну, кроме разве что повышенной озабоченности с нашей стороны. А на наши озабоченности им плевать с высокой колокольни, что они уже многократно подтвердили. Если бабло дороже чести, то не надо вообще про честь заикаться», — написал Иван Б.

Mid.ru Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев

Напомним, 12 сентября посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев заявил в интервью «Известиям» о том, что Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки киевскому неонацистскому режиму летального вооружения собственного производства.