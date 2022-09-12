Греция не планирует отправлять киевскому режиму зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300, так как указанное вооружение нужно Греции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

По словам политика, поставки указанных зенитно-ракетных комплексов нет на повестке ввиду того, что поддержка киевского режима «не может идти в ущерб обороне» Греции.

Вместе с тем ранее была достигнута договоренность о том, что Греция готова поставить старые боевые машины пехоты в том случае, если взамен греческая сторона получит современную технику немецкого производства.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сомневаются, что Греция не отправит киевскому режиму указанные ЗРК, особенно если на этом настоят США. Иные участники обсуждения согласились с тем, что Греции в связи с возможным конфликтом с Турцией может понадобиться указанное вооружение.

«Они им самим скоро понадобятся», — написал Артем Т.

«Лжет! Американцы скажут — толкать сами будут до [территории б. УССР]», — отреагировал Андрей Т.

«Всё Греция отправит, только немного поартачится!» — считает Сергей Z.

«Я бы не доверял грекам — это дрессированные собачки Штатов, скажут им — и они исполнят…» — пишет Клим.

«Германия тоже что-то там не собиралась. Американцы скажут — сразу все соберутся», — добавил Яodion.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зенитно-ракетная установка С-300

«Действительно! [Киевский режим] — превыше всего… Но на бумаге! Своя тельняшка ближе к телу!» — с сарказмом отметил Леонид.

«Пусть сколько угодно их Турция стирает с лица земли, а [киевскому режиму] отправить они должны! Или злой клоун [Зеленский] настрочит про них гнусный твит», — с сарказмом прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Турция же не просто так пригрозила Греции кулаком… теперь Греция вспомнила, что ей вроде бы тоже нужно быть готовой к обороне. [ВСУ] же не приедут помогать, если что…» — написала Natalie B.

«Американцы заставят. Не могут не заставить… Заставят. Даже не сомневаюсь», — комментирует новость Людмила.

«К войне с турками готовятся», — добавила Irina S.

«Так вот для чего турки там шуршат. Чтобы греки свои С-300 зажали и не вздумали отправлять… [киевскому режиму]», — с сарказмом пишет еще одна участница обсуждений.

«То, что С-300 нужны Греции, турки не дадут соврать», — подытожил Андрей Б.