В Великобритании установили дату проведения похорон королевы Елизаветы II. Они пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, после того как её тело четыре дня пролежит в Вестминстерском зале (старейшая часть Вестминстерского замка — прим. Д. С.). По плану тело королевы должны привести в Вестминстер в среду, 14 сентября. В воскресенье, 11 сентября, похоронная процессия выдвинулась из замка Балморал, где умерла королева, в столицу Шотландии, Эдинбург. Вечером гроб был в Холирудском дворце. В понедельник, 12 сентября, его переместят в церковь Сент-Джайлс. После чего во вторник, 13 сентября, дочь королевы принцесса Анна проследит за тем, чтобы гроб доставили в Букингемский дворец в Лондоне. Наконец, в среду, 14 сентября, после процессии по центру Лондона гроб поставят в Вестминстере. День похорон объявлен выходным нерабочим днем.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Многие пользователи считают, что объявление дня похорон королевы выходным — бессмысленное решение, потому что большая часть населения всё равно будет работать, так например, «выходной» не будет распространяться на учителей, врачей,

«В выходной нерабочий день 80 процентов страны всё равно обязаны работать, для сравнения в рождественский выходной обязаны работать всего около 40 процентов трудящихся», — отметил @KelvinW465.

«Этот выходной день — один из тех волшебных дней в году, когда работникам дают возможность провести день не на работе, но 80 процентов рабочего населения все равно идут на работу, потому что они работают в сфере розничной торговли или гостиничного бизнеса», — объяснил @wadannatt.

Часть пользователей недовольна тем, что из-за смерти королевы проводят мероприятия практически целый месяц. Несмотря на то, что она была королевой, она была обычным человеком, и заставлять всю страну плакать из-за этого неделями — перебор, у многих были другие планы.

Foreign and Commonwealth Office Елизавета II

«Я крайне разочарована, в этот день я планировала отметить первый день рождения моего сына. И что мне теперь делать со своими планами, когда страна в национальном трауре?» — поинтересовалась @LauraGJackson24

«Мне интересно, сколько людей уже ноют о том, что из-за этого все их планы откладываются минимум на день?» — написал @prosssteve.

Некоторые комментаторы отметили, что, судя по ситуации в стране, всё выглядит так, будто королева до сих пор управляет страной, потому что всё внимание приковано к её похоронной процессии.

«Посмотрев, как кортеж проехал через Королевский Дисайд, кажется, что королева все еще во главе страны и она будет управлять до тех пор, пока ее не похоронят в Виндзоре», — прокомментировал @NormanDonalds13.

Ряд комментаторов не понимает, почему практически вся страна тратит тысячи фунтов, чтобы приехать в Букингемский дворец, купить цветы и просто положить их у забора, если эти деньги можно было потратить на еду, отопление или даже просто отложить на будущее.

«Я реально не понимаю людей, которые тратят кучу денег на цветы старой мертвой женщине. Это, конечно, хорошо для флористов… но если глупые люди хотят выбросить деньги на цветы, им это определенно важнее, чем возможность потратить их на еду и тепло», — отметила @desertrose1969.

«Все, что было потрачено на цветы, транспорт и тому подобное, можно было отдать в продовольственные банки», — прокомментировал @mangler1970.

Часть пользователей считает, что если людям не жалко выбросить деньги на цветы «умершей старушке», то лучше бы они эти деньги отправили на благотворительность.

«Вместо того, чтобы скупать гектары пластиковых и дешевых цветов из Кении, лучше бы нашли благотворительную организацию, в которой королева была покровителем и отправили эти деньги туда», — предложила @penny_averill.

«Выбросить 20 фунтов на цветы, которые через неделю окажутся на мусорной свалке, или подписать книжку с соболезнованиями и отправить эти деньги в местный продовольственный банк, благотворительную организацию, или просто отдать их бездомному, которого увижу за углом… просто задумался», — написал @TerryBullshire.