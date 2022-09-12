Жителей Нидерландов призвали принимать душ не более пяти минут. В стране развернули кампанию по пропаганде сокращения времени пребывания в душе, сообщает The Wall Street Journal.

Ласло Меднянский. Охота на вшей. 1914г

Для того чтоб мотивировать жителей Нидерландов тратить на душ не больше пяти минут, приводится пример жительницы общины Нордвейк Карлы Дженераал, которой для того, чтоб она могла экономить, ее молодой человек подарил песочный таймер. Мотивировать жителей страны экономить на времени приема душа также пытаются и посредством выросших счетов за электричество и газ, а в одной из провинций на северо-востоке Нидерландов власти закупили и раздали жителям пятиминутные таймеры.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом восприняли рекомендации для жителей Нидерландов.

«Да зачем мыться, если можно вонять в поддержу [киевского режима]», — иронизирует Den.

«Блин, я вчера в ванне лежал 1,5 часа, очень стыдно перед европейцами (нет)», — с сарказмом добавил Konstantin M.

«А зачем им мыться? Пусть так живут», — пишет Alex.

«Если сосед моется дольше — сообщите в управу, вознаграждение гарантировано», — с юмором написал Laster.

«Да можно же не мыться вообще, а тряпкой обтираться! Экономия воды», — смеется Andr.

«Не мылись в Средневековье, не стоило и начинать», — шутит «Бестактный Вечер».

«А ещё зима не началась», — заметил Artem 22 RUS.

Fons Heijnsbroek Амстердам. Нидерланды

«А кто дольше, того сосед сдаст властям», — с юмором добавила Svetlana K.

«Мыться — это теперь привилегия господ», — прокомментировала Анастасия.

«Просвещенная Европа не моется», — пишет Владимир.

«А как же: «Прощай, немытая Россия…» — с сарказмом поинтересовалась Maria M.

«Надо начинать властям Нидерландов кампанию по сокращению жизни населения — огромная экономия ресурсов (получи, Путин)!» — иронизирует один из участников обсуждения

Fons Heijnsbroek Амстердам. Нидерланды

«Пять минут, пять минут!

Разобраться, если строго,

Даже в эти пять минут

Можно сделать очень много!

Пять минут, пять минут!» — вспомнил Алексей песню из фильма «Карнавальная ночь».

«А вы сами пробовали засекать время, которое уходит у вас на прием душа? Если принимать душ дважды в день и не выполнять работу шахтера или землекопа, 5 минут, на самом деле, вполне достаточно, чтобы обмыться, а не тупо стоять под струёй, размышляя о бренности жизни, как в кино», — отреагировала Tatiana.

«Мыться теплой водой — это привилегия, которой достойны не только лишь все», — смеется еще один участник обсуждения.

«Да, вернуться к старым добрым традициям, когда мылись два раза в жизни: при рождении и после смерти. А девушки ещё перед свадьбой, то есть три раза», — добавил Александр Г.

«Пять минут в день или в месяц?» — с юмором спросила «Сложная Русская Женщина».

«Ждём, когда нидерландские учёные выкатят исследования, что грязное тело — это полезно», — с юмором подытожил J.