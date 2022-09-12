Решение Министерства иностранных дел Черногории, которое объявило о своей полной солидарности с Европейским союзом в отношении России и готовности ввести визы для российских граждан, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Удивительным кажутся подобные дёргания черногорского руководства в отношении России. Ведь ещё совсем недавно эта страна являлась чуть ли не братской нашему народу, а черногорский туристический бизнес процветал благодаря тому, что зиждился за счёт российских граждан, которые толпами валили на курорты этой горной республики.

Теперь же власти Черногории решили вбить последний гвоздь в отношения с Москвой, введя визы для российских граждан. Само собой, что туристы из России — это не 100% от общего числа отдыхающих в этой стране, но факт остаётся фактом — Черногория теряет гигантский кусок пирога, обрекая себя на жалкое существование на периферии и без того чахнущей Европы.

«Это даже не самострел в ногу! Это самострел в голову!» — пишет Дмитрий К.

Многие пользователи считают, что визы в отношении российских граждан приведут к тяжёлому экономическому положению для Черногории, из которого этому маленькому государству не выбраться.

«Черногория решила окончательно забыть о своём благополучии?» — задаётся вопросом Павел И.

«Очевидно, что Черногория решила окончательно угробить остатки своей туристической отрасли», — уверен Евгений К.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

Некоторые комментаторы посетовали, что помимо экономических проблем Черногория разрушила ещё и дружеские отношения между двумя народами.

«А ведь было время, когда они считали нас братским народом и множество черногорцев служило офицерами в русской армии», — удивляется пользователь «Соловей разбойник».

Часть людей не сомневается в том, что российские туристы найдут для себя подходящую замену черногорским курортам.

«Подпевалы русофобского Евросоюза. Пусть вводят свои визы. Можно подумать, эта такая уникальная и незаменимая страна, куда все из России мечтают попасть», — отметил Константин П.

«Не велика потеря, мы и в Дубай прекрасно слетаем. Есть ещё множество стран, которые не стали уподобляться русофобам», — указывает Милана А.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в Дубаи

Нашлись и те, кто отмечают, что вскоре черногорцы сильно пожалеют о своей солидарности с Европейским союзом, который расписался в акте о своей же казни.

«Черногория превратилась в страну, которой управляют люди невеликого ума. Российские граждане приезжают туда отдыхать и тратить там деньги. Без наших денег Черногория загнётся. Или в Черногории нашли золото в горах? Это типа, как если бы владелец ресторана подходил бы к посетителям и говорил: «Какого чёрта вы тут сидите? Иди отсюда к чёртовой матери!» Бизнес в такой ситуации функционировать нормально не может. Значит, черногорцы потеряют значительную часть дохода и начнётся забвение страны», — предупреждает Александр О.

Напомним, 11 сентября издание Dan опубликовало материал, согласно которому Министерство иностранных дел Черногории объявило о своей полной солидарности с Европейским союзом в отношении России и поэтому готово ввести визы для российских граждан.