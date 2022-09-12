Заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что страны Европы осознавали негативные последствия антироссийских санкций для своих экономик, но не намерены менять стратегию, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Жан-Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом. ок. 1858

Глава греческого правительства отметил, что ранее Европа никогда не вводила настолько широкие и серьёзные санкции против кого бы то ни было за всю историю. Но даже в тот момент, когда европейские политики подписывали указы об ограничениях в отношении России, они уже тогда знали, что подвергают свои собственные народы «сложному процессу». Тем не менее никто в Европе, со слов Мицотакиса, отказываться от самоубийственной затеи не собирается, потому что выбор сделан, а негативные последствия — это цена такого непростого решения.

«Не плюй в колодец, как говорится. Принцип бумеранга — он такой. Ещё никто не уходил от возмездия, обидев Россию», — отмечает Татьяна К.

Многие пользователи отмечают, что всё меньше и меньше остаётся стран, которые делают вид, что антироссийские санкции работают как надо и что по ним самим это не наносит никакого вреда. С каждым днём нарастает недовольство, вызванное последствиями ограничений, и европейские политики вынуждены констатировать тяжёлое положение, в котором оказались те, кто вводил санкции.

«Всё больше стран признают, что антироссийские санкции по факту стали антиевропейскими», — указывает Злата Л.

Некоторые комментаторы уверены, что негативные экономические последствия антироссийских санкций — это не цена выбора, а результат отсутствия выбора, вызванного потерей суверенитета Греции.

«США и Великобритания приказали Греции, нищей и в долгах, как в шелках, идти против России. И Греция выполнила этот приказ неукоснительно. Пусть теперь расхлёбывают последствия своих неразумных решений. Хоть задумаются, может быть, в следующий раз», — надеется Кирилл Р.

Часть людей полагает, что европейцы выбрали лучшую из возможных для России стратегий — саморазрушение с последующим развалом Евросоюза.

«Давайте ещё! Россия стала жить лучше, чем до санкций. Оказывается, ваши пакеты можно обратить на пользу, а вот ЕС вскоре будет совсем худо», — предупреждает Екатерина Л.

Адольф Уильям Бугро. Милостыня. 1865

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре народы европейских стран выскажут своё мнение относительно ситуации, спровоцированной антироссийскими санкциями.

«Запад переживет наибольшее падение уровня жизни после конца Второй мировой войны. Им предстоит увидеть «российские 90-е» с нищетой, безработицей и прочими прелестями. Пусть европейцы скажут спасибо своему заботливому правительству, которое променяло их благополучие на помощь нацистам», — написала Полина Г.

«Европейские политики должны отвечать за свои поступки перед своим народом. Народу вообще неинтересно, где там Киев и кто там нуждается в помощи. Народу интересно, какого лешего их мнением не поинтересовались, прежде чем на ровном месте опускать их жизнь до уровня ниже среднего», — пишет София А.

Напомним, 11 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на пресс-конференции в Салониках о том, что страны Европы осознавали негативные последствия антироссийских санкций для своих экономик, но не намерены менять стратегию.