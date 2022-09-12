Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Адольф Нортен. Отступление Наполеона из Москвы. 1851

В ходе переговоров был поднят очень актуальный вопрос относительно непрекращающихся провокаций киевского неонацистского режима по отношению к Запорожской атомной электростанции. Российский президент пытался добиться от своего французского коллеги понимания всей опасности складывающейся ситуации.

Судя по всему, Путин не оставляет надежды найти общий язык со своими оппонентами, чтобы конфликты решались за столом переговоров, а не в снайперском поединке. Макрон может оказать давление на главаря киевских нацистов Владимира Зеленского, а значит, этой возможностью непременно стоит воспользоваться.

«Ну, как мы видим, все до сих пор хотят поговорить с Путиным. Все такими русофобами заделались, но с телефона не слезают», — отметил Николай К.

Многие пользователи считают правильным, что президент России пытается выстроить диалог с французской стороной, которая уже по уши окунулась в конфликт на территории бывшей УССР.

«Вести переговоры — правильно. Чем больше будет диалога, тем меньше снарядов будет запущено», — пишет Андрей Б.

Но нашлись и те, для кого разговоры Путина с Макроном — словно ножом по сердцу. Граждане считают, что Франция стала врагом для России и работает она на полное уничтожение нас как народа.

«Господи, о чём с французами говорить? Макрон нам враг! У нас с ним война!» — указывает Лена П.

«А толку от таких разговоров, если Макрон всегда будет на стороне Киева и будет поддерживать режим Зеленского. Даже тогда, когда бахнет АЭС из-за нацистских обстрелов. Макрон скажет, что это Россия виновата», — считает Sergey K.

(сс) Администрация киевского режима Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Часть людей уверена, что Макрон — несамостоятельный политик, а лишь марионетка в руках Вашингтона. Поэтому субъекту политики, в качестве которого выступает Россия, не имеет смысла разговаривать с французским объектом, которым манипулируют США.

«Макрон проамериканский продажный политик, он всегда будет под Штатами ходить, и толку нет никакого с ним вести переговоры. Тем более по поводу Запорожской АЭС. Лично я так считаю. Европа никогда не поймёт, что это опасно. Они все ходят под «демократией». Нужно самим решать ситуацию, а не ждать, когда наши враги вдруг станут к нам дружелюбными», — поделился своим мнением Сурен Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад понимает лишь язык силы, а попытки договориться он воспринимает как слабость.

«Я, как и многие, не вижу смысла беседовать с продажным Макроном. Он явно настроен против России в целом и против Путина в частности. Постоянно высказывает скандальные русофобские идеи и предаёт огласке свои переговоры с российским президентом. Зачем с ним говорить? Чтобы показать, что мы открыты к диалогу? По-моему, Макрон считает это выражением некой слабости, поэтому и думает, что ему всё позволено. Гнать его в шею с его переговорами!» — требует Алексей С.

Напомним, 11 сентября на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.