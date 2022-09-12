Владимир Зеленский заявил о неготовности на данный момент вести переговоры с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

Неготовность к переговорам Зеленский пояснил тем, что не видит желания со стороны России. Он также назвал Минские соглашения, игнорируемые киевским режимом все эти годы, пустой бумажкой. По словам Зеленского о договоре с Россией может идти речь после того, как российская сторона покинет территорию бывш. УССР.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не дают Зеленскому добро на переговоры «хозяева». Иные добавили, что киевскому режиму никто и не предлагает переговоры. Были и те, кто добавил, что Киев решил вести военные действия до последнего жителя бывш. УССР.

«А что ему? Он своё получил, когда имя продал…» — отреагировал Михаил.

«Хозяева в Зелю слишком много денег вложили, поэтому пока ещё он их не отработал», — добавил Дима И.

«А разве кто-то сомневался, что Зеля до последнего [жителя б. УССР] воевать будет. Мир для него — это утрата власти. Только не партнеры, а хозяева», — пишет Сергей.

«Хозяин не дал добро и приказал загибаться дальше. Ну что ж, значится так тому и быть. Все победы закончатся с окончанием поставок оружия, а когда в Европе станет неуютно, посмотрим, будет ли она его поставлять», — отреагировал KVV.

«У американцев только заказы начали на оружие расти. Европа скоро станет не конкурент. Какие переговоры? У них только все начало налаживаться», — не без сарказма написал Dima M.

«Зеленский, Зеленский — лучше бы ты остался артистом», — пишет Александр.

«А что, ему кто-то предложил переговоры?» — задалась вопросом Eva Z.

Клод Верлинд. Марионетки

«Свинья, развалившись в луже перед другой дворовой живностью, тоже разглагольствовала, что гордо отказывается идти в гости в дом людей! Хотя её никто и не думал звать, а если и хотели видеть её в доме, то исключительно в виде колбасы или копчёного окорока», — проиллюстрировала заявление Зеленского Татьяна Х.

«Хорошо гордо так отказываться от того, чего не предлагают…» — добавила Наталья.

«Смешно, когда о принципиальной позиции заявляет совершенно беспринципное существо, давно продавшее себя со всеми потрохами», — прокомментировала Liudmila.

«Такое может заявлять только человек, у которого родственники тоже воюют. Или друзья? А у этих? Папу с мамой в Израиле пристроил заблаговременно. Все остальные «слуги» своих вывезли за границу. Цинизм шкалит. Хотя, что ожидать от наркомана…» — отреагировал Павел С.

«Ну что могу сказать, людей жалко адекватных, а так приговор подписан!» — добавил Александр М.

«Как будто ему решать!» — написал Вася П.

«Тем временем газ продолжают прокачивать по трубе…» — задумался Владимир Г.

«Это не Зеленский сказал — это в Белом доме сказали», — подытожил Дмитрий Л.