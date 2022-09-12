Круг активности вокруг иранской ядерной программы (Совместного всеобъемлющего плана действий — СВПД) вновь замкнулся. Великобритания, Франция и Германия обвинили Тегеран в том, что его ядерная программа не соответствует заявленным гражданским целям. Речь идет о требовании Ирана закрыть все спорные вопросы между ним и МАГАТЭ до заключения соглашения о восстановлении СВПД. Это в первую очередь касается расследования МАГАТЭ о происхождении следов урана, обнаруженных на нескольких объектах, которые официально не декларировались Тегераном в качестве ядерных. Вопрос формально не имеет никакого отношения к СВПД и касается обязательств Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). После его подписания МАГАТЭ получало свободу рук. Но генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не прекратит расследование, даже если СВПД будет восстановлен.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Такая позиция не устраивает Тегеран, как и критика в его адрес со стороны МАГАТЭ. Это заявления «евротройки», как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, «подталкивают переговоры по ядерному соглашению сделке к провалу». По его словам, «печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону политики Израиля, которая ставит целью провал переговоров». В то же время он заявил, что Иран «все еще готов к заключению соглашения при наличии необходимой воли и отказа от внешнеполитического давления». Если раньше на ход переговоров по СВПД большое влияние оказывали политические процессы, проходящие в Иране и в США, то на сей раз в атаку пошла Европа, которая чуть ранее активно продвигала свой компромиссный проект. В этой ситуации немало загадок.

Дело в том, что администрации Байдена все же продвигала соглашение, понимая, что провал ядерного переговорного процесса — это серьезные аргументы для республиканцев, ратующих за силовое экономико-военное давлении на Иран накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. «Многие члены правого крыла яростно выступают против любой сделки вообще, и в связи с приближающимися этой осенью промежуточными выборами демократы, возможно, захотят избежать длительных дебатов по Ирану», — подчеркивается в публикации американского издания Politico. Плюс к этому и такой аргумент, как вывод из-под санкций иранской нефти, которая, по замыслу, способна, хоть и частично, заменить российскую и содействовать решению энергетических проблем Европы, а в масштабах мирового рынка сбить на нее цены. Теперь, как утверждает Bloomberg, «сторонам придется смириться с очередными отсрочками и затягиванием переговорного процесса».

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Они напрямую связаны с политизацией мандата МАГАТЭ. Сентябрьская сессия совета управляющих этой структуры открывается с обсуждения таких тем, как ядерная безопасность в б. УССР и ядерная программа Ирана. Появление накануне заявления «евротройки» по Ирану не сулит ничего позитивного, и, как считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, «тенденция тревожная». В то же время премьер-министр Израиля Яир Лапид поблагодарил Францию, Великобританию и Германию за их «твердую позицию». Он уточнил, что «в последние месяцы у нас был с ними интенсивный диалог, и им была представлена ​​актуальная разведывательная информация об активности Ирана на ядерных объектах», и обозначил успешное завершение «дипломатической кампании по прекращению ядерного соглашения и предотвращению отмены санкций в отношении Ирана». По его же словам, это еще не конец, и впереди долгий путь, но есть обнадеживающие признаки». Но какие? Как бы то ни было, формирующаяся новая реальность станет определять новый расклад сил не только на Ближнем Востоке. И далеко не в сторону укрепления безопасности.