Французский президент Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина прекратить специальную военную операцию на территории б. УССР. Об этом 11 сентября французский лидер заявил в ходе телефонного разговора с российским президентом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Он (Макрон. — О. П.) осудил продолжающуюся российскую военную операцию… и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить ее и начать переговоры», — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Читайте также: Макрон после разговора с Путиным планирует сделать официальное заявление

Призыв президента Франции обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Франции стоило бы прекратить поставлять оружие киевскому режиму, а насчет прекращения военных действий Макрону следовало бы обратиться в Киев. Иные напомнили, что Франция входила в так называемую нормандскую четверку по урегулированию в Донбассе и за восемь лет так и не добилась от киевского режима мира в Донбассе. Были и те, кто добавил, что обещаниям Киева верить нельзя.

«Макрон, не туда звонишь», — отреагировал $erejik, вероятно, указывая на то, что говорить нужно с Зеленским.

«Зачем вообще с ним говорить? Трубку не стоит поднимать», — считает Иван.

«Чего? Оружие поставляют и ещё кукарекают…» — возмутился Axel.

«Что бы [представители киевского режима] не наобещали, это всё равно будет ложью. Только до конца, только победа!» — добавил Андрей.

«Долго, наверное, мечтал найти повод позвонить», — смеется Lana.

«Так пусть перестанут… [киевскому режиму] оружие поставлять», — призвала Ника.

«Здесь всё понятно, у Макрона рейтинг скатывается, и решил поднять его за счёт Путина», — предположил один из участников обсуждения.

«Когда НАТО уйдёт на границы 1991 года, тогда и можно будет говорить», — отметил Сашка.

«Подули северные ветры?» — смеется Санька.

«Это заявляет один из участников нормандской четвёрки, гарант выполнения Минских соглашений!.. Так что с Минскими, Макрон?» — задался вопросом Алексей.

Официальное интернет-представительство президента России Эммануэль Макрон

«А сколько лет они военные действия в Донбассе «прекращали»? Восемь?..» — задалась вопросом ЭlеN N.

«Сначала слил телефонные переговоры с Путиным на всеобщее обозрение, а теперь просит о мире. Теперь уже нет, сами внушили [киевскому режиму], что они воевать могут, оружием их снабжали, а теперь давайте переговоры…» — не понимает Valery.

«А кто им мешает прекратить поставки вооружения и наёмников? Пусть сделают жест доброй воли. Вот тогда Зеленский точно перестанет вести боевые действия. Без западных подпорок он никто», — отреагировала Марина Д.

«А что такое? Боятся не сдюжить? Уже ж лапы тянут и слюни текут сожрать Россию! Поставляйте дальше свое оружие до последнего патрона, пока с голой *опой не останетесь. Победа будет за Россией!» — подытожила «Княгиня Ольга».