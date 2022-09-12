Лидер движения «5 звёзд», бывший и, вполне возможно, будущий премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал остановить поставки оружия Киеву. Об этом он заявил на встрече с избирателями в Риме 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карл Брюллов. Нашествие Гейзериха на Рим. 1834

По его словам, они не намерены блокировать любую помощь киевскому режиму. Однако политик заявил, что «пятизвёздочники» не будут голосовать за резолюцию, разрешающую поставки оружия.

«Италия не в состоянии поддерживать новые военные усилия, мы находимся в рецессии», — отметил он.

Конте призвал США и Великобританию прислушаться к голосам из Италии, поскольку «мы союзники равного достоинства». За дальнейшие поставки оружия, по его мнению, выступают лоббисты военно-промышленных корпораций, имеющие глубокие связи в государственных структурах.

При этом он подчеркнул, что «5 звёзд» не имеет ничего общего с «друзьями Путина». «Миролюбие» экс-премьера связано с плачевным состоянием итальянской экономики и перспективами, которые не обещают Италии ничего хорошего.

«Эта стратегия ведёт нас к десятилетиям железного занавеса, который выстроен иначе, чем в прошлом. С одной стороны — западные страны, с другой — Россия, Китай, Индия и весь остальной мир. Численность населения, данные ВВП, всё в пользу другой стороны», — добавил политик.

Заявление прозвучало за две недели до парламентских выборов в Италии на фоне роста протестных настроений, поэтому было благосклонно встречено частью публики. Ведь согласно даже официозным исследованиям, сторонников продолжения конфронтации с Россией среди итальянцев явно меньше, чем противников.

«Единственные правильные слова, прозвучавшие с начала всего этого бреда», — прокомментировал Джованни Ф.

«Наконец, хоть что-то имеющее смысл», — добавил Донато Т.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Джузеппе Конте

«Никакого оружия! Хватит, мы хотим мира!» — призвала Лючия М.

Впрочем, многие напоминают, что Джузеппе Конте поддерживал отправку оружия Киеву, будучи в парламенте. Кроме того, за день до выступления в Риме он заявил о гордости за то, что поддержал поставки вооружения.

«Вчера в Черасе он сказал, что гордится тем, что отправлял оружие Киеву. Где вы говорили правду?» — спросила Раффаэлла Дж.

«А вчера говорил, что гордится поставками оружия Киеву. Не знаю, кто больше клоун, — вы или те, кто вас поддерживает?» — поддержал Джордано Ф.

«Вы тоже были в числе руководителей, когда Италия начала поставки оружия. Просто сейчас стало удобнее говорить иначе», — заявил Массимо Н.

«В парламенте вы голосовали за все законы правительства [Марио] Драги (действующий премьер-министр Италии. — В. Б.), вплоть до последнего указа. Теперь перед выборами притворяетесь другими», — считает Никола Ди М.

«Конечно, мы находимся в рецессии после двух правительств Конте. Это чудо, что мы выжили», — заключил Мауро П.

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