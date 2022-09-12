Заявление заместителя министра обороны Российской Федерации Дмитрия Булгакова о том, что Россия будет восстанавливать на своей территории те военные памятники, которые были и будут демонтированы в соседних странах, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Правительство Ленинградской области Открытие памятника танку Т-34 в Ивангороде

Булгаков отметил, что к такому решению министр обороны России Сергей Шойгу пришёл в ходе одного из совещаний. Теперь, если где-то был снесён памятник, к примеру, советским воинам-освободителям, то государство позаботится о том, чтобы точно такой же монумент появился на территории Российской Федерации.

И такой прецедент уже случился. 11 сентября 2022 года, по случаю празднования Дня танкиста, в Ивангороде был открыт памятник танку Т-34, созданный по инициативе главы Минобороны РФ в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии. Булгаков подчеркнул, что инициатива не разовая, поэтому будут воссозданы и другие памятники, разрушенные на территории других стран.

«Этим мы и отличаемся от других стран. Мы всегда помним историю и чтим её», — написала Екатерина М.

Подавляющее большинство граждан было радо узнать о такой замечательной инициативе со стороны Министерства обороны России. Граждане отмечают, что памятники должны продолжать жить, потому что они нужны людям, причём в первую очередь тем, кто хочет помнить подвиги своих предков.

«Это правильно! Люди должны помнить свою историю! Должны помнить подвиг, который совершили наши люди!» — считает Ирина С.

(сс) Leon petrosyan Танк Т-34 в Нарве до демонтажа

«Россия помнит те страшные годы Великой Отечественной войны. Спасибо большое нашим ветеранам за победу, низкий поклон вам до самой земли. Мы будем хранить и беречь память о вас и будем восстанавливать всё то, что будет порушено злодеями», — обещает Sergey K.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Прибалтики в последнее время объявили настоящую войну советским памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне. Граждане считают, что память о народном героизме не удастся скрыть фашистской гидре, вновь поднявшей голову на подступах к нашей стране.

«Эти бы памятники да на государственной границе поставить, чтобы прибалты дрожали и скрежетали зубами от осознания невозможности разрушить их», — предлагает Сергей М.

«Они там у себя могут сносить всё, что захотят! А мы, в свою очередь, имеем полное право ставить столько памятников подвигу нашего народа, сколько посчитаем нужным!» — указывает Элина А.

Kalnroze Композиция «Воины-освободители». Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

Часть людей полагает, что чем больше памятников снесут ненавистники России, тем больше монументов появится в нашей стране.

«Фашистские страны, такие как Латвия, Литва и Эстония, как Польша, само собой, недостойны того, чтобы на их территории стояли памятники о Великой Отечественной войне. Они плюнули в сторону воинов-освободителей. Пусть сносят, мы-то помнить будем, как и ваши нынешние преступления», — отметил Антон М.

Напомним, 11 сентября заместитель министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков заявил журналистам о том, что Россия будет восстанавливать на своей территории те военные памятники, которые были и будут демонтированы в соседних странах.