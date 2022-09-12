Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия не отвергает возможность переговоров с киевским неонацистским режимом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что переговоры с Киевом вести надо, но делать это следует исключительно на условиях России. Именно этот фактор не оставляет в покое киевский неонацистский режим, чей главарь Владимир Зеленский каждый раз отвечает отказом на предложение сесть за стол переговоров с Москвой.

«Ну так наши же неслучайно от Харькова отошли до границы с Белгородской областью. Похоже, кто-то опять жест доброй воли решил нацикам показать? Печально это всё. Если Россия пойдёт на уступки Киеву, то все заявления власти окажутся пустой болтовнёй», — считает Николай С.

Многие пользователи поспешили воспринять слова Лаврова как жест доброй воли на фоне непростой для Вооружённых сил России ситуации на харьковском направлении. Но нашлись те, кто призвал граждан не искать злого умысла в словах главы МИД РФ, потому что Москва уже множество раз предлагала Киеву сесть за стол переговоров, только разговор всегда идёт об одном — полная и безоговорочная капитуляция нацистского режима на территории бывшей УССР.

«Отставить истерику! Россия уже несколько раз пыталась вести переговоры с нацистами. Переговоры не означают отказ от ультиматумов. Зеленский потому и не идёт на диалог, потому что Москва требует его капитуляции. Переговоры о полной капитуляции нацистской [бывш. УССР] — это как раз то, что нам нужно!» — указывает Марат П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

Тем не менее часть граждан заняла позицию, согласно которой с нацистами и террористами, коими являются представители киевского режима, никаких переговоров вести нельзя.

«А стоило бы отказаться от такой бредовой мысли. Переговоры не нужны никому. Ни российскому народу, который хочет видеть Зеленского и Ко на виселице, ни самому Зеленскому, который сейчас на фоне харьковских «побед» почувствовал себя королём положения. Переговоры в прошлом. Делом надо доказывать свою правоту и перестать уже тянуть свою руку для рукопожатий с нацистами!» — требует Андрей Б.

Народ ждёт праведной мести в отношении киевских нацистов за всё то зло, которое они причинили нашим людям, которые любят Россию и не согласны с насаждением человеконенавистнической идеологии.

«Российским представителям пора уже на носу зарубить, что с террористами никаких переговоров быть не может. В Киеве засели отъявленные головорезы, которые в наркоманском угаре уже всю страну в кровавое месиво превратили. С ними не надо разговаривать, их вешать надо!» — призывает Егор Л.

Напомним, 11 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил о том, что Россия не отвергает возможность переговоров с киевским неонацистским режимом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее.