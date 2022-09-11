Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что все оставленные российскими военными города на харьковском направлении в ходе специальной военной операции «будут возвращены обратно», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава Чечни не сомневается в том, что уже в ближайшем будущем российская армия продолжит широкой поступью освобождать землю бывшей УССР от засилья нацистов, бандеровцев и прочих шайтанов. Кадыров признал, что новости с харьковского направления для России оставляют желать лучшего, но это лишь временные трудности перед новыми достижениями.

Чеченский лидер пообещал, что все оставленные врагу населённые пункты Вооружённые силы России вернут под свой контроль и пойдут дальше. Кадыров анонсировал скорое освобождение Одессы — области, до которой пока что лишь долетали российские ракеты, но уже скоро там будут стоять подразделения наших войск.

«Все нацики будут уничтожены, дон», — написал Евгений С.

Многие пользователи высоко отозвались о честности Кадырова, который не побоялся говорить о ситуации на фоне харьковского исхода так, как есть, без каких-либо попыток скрыть от народа правду.

«Хоть у кого-то в руководстве смелость есть признать ошибки. Только честный разговор способен переломить ситуацию и помочь достичь нам долгожданной победы», — уверен Max A.

Некоторые комментаторы отмечают, что российское население примет любые неудачи своего государства, тем более что без них никакое дело не обходится, но люди хотят одного — честного общения руководства с народом.

«В отличие от своих коллег Кадыров — человек слова. Если он сказал, что вернём города, значит, вернём! Железно! Сейчас главное из огня да в полымя не попасть. Время играет нам на руку. Сохранили жизни — хорошо, ведь человеческий ресурс важнее всего!» — считает Алёна Ш.

Граждане убеждены, что вскоре после затяжной паузы и ряда тяжёлых инцидентов на фронте Вооружённые силы России покажут нацистам, где их место.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Донбасс. 11.09.2022

«Рамзан — красава. Только решение всё равно за Путиным. Пока что главнокомандующий ничего не сказал по нынешнему положению дел на фронте. Но я уверен, что мы победим по-любому рано или поздно!» — пишет Алекс Ш.

«Не сомневаюсь даже, что вернут! Наши не врут никогда. Война — дело непростое. Есть время удач и неудач, но однозначно победа будет за нами!» — пишет Лев М.

Нашлись и те, кто напомнил о том, что цели спецоперации были чётко проговорены высшими представителями российской власти и никто не собирается отказываться от своих слов.

«Наши воины выполнят свой долг. У руководства России тоже обратной дороги нет. Только полная и безоговорочная капитуляция киевского режима, демилитаризация и денацификация всей территории [бывшей УССР]», — написала Мария В.

Напомним, 11 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале о том, что все оставленные российскими военными города на харьковском направлении в ходе специальной военной операции «будут возвращены обратно».