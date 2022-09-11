Сообщение береговой охраны Греции о том, что её кораблём был открыт предупредительный огонь — «в безопасном направлении», но в сторону «подозрительного судна» под флагом Коморских островов, которое затем ушло в турецкие территориальные воды, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пушка. Война

По версии греческой береговой охраны, судно ро-ро ANATOLIAN под флагом Коморских островов вошло в территориальные воды Греции и вызвало достаточное подозрение, чтобы получить предупредительный выстрел в свою сторону. Причиной такой реакции послужило то, что экипаж обстрелянного судна не подчинился указаниям греческого патрульного катера. Случилась даже погоня, но лишь до линии, разделяющей греческие и турецкие территориальные воды.

«Мне одной кажется, что за три последних года мир скатился по-тихой в какой-то ужас?» — спрашивает Динара Х.

Многие пользователи удивились, что отношения между Грецией и Турцией обострились так сильно, что в море уже происходят горячие инциденты, которые могут послужить началом вооружённых столкновений между двумя соседствующими странами.

«Греция уже по Турции шмаляет! Пока что только по кораблю, но что дальше будет? Чем ответит Турция? Видимо, у них нет единения в альянсе. О каком тогда противостоянии с Россией они всё время говорят?» — задаётся вопросом Давид К.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Турции и Греции осталось очень много неразрешённых конфликтов, которые тянутся ещё из середины XX века. Даже объединение двух этих стран под протекторатом НАТО не позволило им забыть старые обиды.

«А что, хороший момент для Турции окончательно Кипр себе забрать. Дëрнуться против Анкары, по сути, некому. Да, Греция там что-то пожужжит, но по факту ответить не сможет, потому что Европа в едином угаре ринулась помогать киевскому неонацистскому режиму. Всю технику им отправили. А Турция нет. Турки напродавали разве что беспилотников нацикам, а в остальном у них серьёзная армия», — указывает Дмитрий Б.

Космоснимок Кипра

Часть людей полагает, что старый конфликт может с лёгкостью вспыхнуть, и у Турции в таком случае возникнет возможность расстаться с Североатлантическим альянсом, развязав себе тем самым руки.

«Греция уже всем своим видом кричит о том, что Турция готовится перейти границу и начнётся новый конфликт. Анкара, кстати, быстренько из НАТО уйдёт, если это будет выгодно Анкаре, так что на неё рычагов влияния у Брюсселя нет», — считает Марат П.

Нашлись и те, кто хотел бы посмотреть на то, как два формальных союзника по враждебному России военному блоку вцепятся друг другу в глотки.

«Неужели мы будем наблюдать, как страна-член НАТО сражается против другой страны-члена НАТО?» — удивляется Захар А.

«А я удовольствием понаблюдаю, как в НАТО друг другу глотки грызть будут», — отметил Богдан Г.

Напомним, 11 сентября береговая охрана Греции сообщила о том, что во время преследования «подозрительного судна» под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды, патрульный катер открыл предупредительный огонь — «в безопасном направлении».