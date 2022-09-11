Заявление главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова о том, что предстоящая работа над российским бюджетом на следующие три года может оказаться самой сложной в его профессиональной карьере, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

При разработке нового бюджета министерству предстоит учесть фактор, которому ранее в России не отдавали должного внимания, — расходы на достижение технологического суверенитета. Из-за самых жёстких за всю историю западных санкций Российская Федерация столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, что представляет серьёзную угрозу нашему государству.

Но теперь, утверждает Силуанов, для восполнения этого пробела необходима «достаточно длительная программа». Именно от Министерства финансов ждут тщательно проработанный бюджет, который будет расходовать деньги правильно, рационально и на благо Отечества. И если воспринимать опасения Силуанова по поводу того, что работа предстоит самая тяжёлая в его карьере, то выходит, что ранее вопрос о суверенитете Российской Федерации, по крайней мере в технологической сфере, этого министра не отягощал.

«Ох, не доведёт до добра Россию этот младореформатор со своими подельниками из ельцинского финансово-экономического блока», — переживает пользователь «Риф Просто».

Многие пользователи считают, что Силуанов не привирает, когда говорит о крайне непростой задаче, которую поставил перед Министерством финансов российский президент, потребовавший обеспечения технологического суверенитета государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Ну, конечно, будет сложно! Это выстраивание сложных технологических процессов и взаимосвязей не только производства, но и экономики. 30-40 лет они слали к чёрту этот принцип для страны, а теперь удивляются, что столько всего и сразу нужно сделать. Обалдеть, специалисты!» — пишет Иван С.

Некоторые комментаторы отмечают, что экономический блок в руководстве России десятилетиями строил государство, которое должно было войти в Запад. Теперь же российские чиновники растеряны, ведь от них впервые потребовали то, чего они ранее никогда не делали.

«Одно дело формировать свою «кубышку», минимизировав расходы, а другое — спецоперация и самые жёсткие за всю историю санкции, уйма нарезанных задач и проектов, поставленных президентом ранее, а также изрядно пощипанное детище Фонда национального благосостояния. Тут мозги нужно включать, а это не так-то просто сделать, когда ты Силуанов», — считает Иван И.

Часть людей полагает, что поезд нынешнего Минфина уже давно ушёл — невозможно адаптировать нынешнюю экономическую систему под кардинально изменившуюся жизнь.

«Раньше всё производил Запад, а сейчас мы должны делать всё сами. Конечно, сложно! Надо думать было головой на много десятилетий назад, а не доверять всё производство западным «партнерам». Теперь пожинаем плоды обмана или самообмана», — указывает Нина К.

Нашлись и те, кто отмечает, что России нужны в первую очередь кадровые изменения в руководстве страны, потому что нынешние исполнители и стали причиной той опасности, в которой оказалась наша Родина.

«Надо было с 90-х годов о суверенитете думать. А то промышленность угробили, научные исследования и разработки свернули, всё на поставки от дружественного Запада рассчитывали. Время показало, что Россию сделали зависимой внешние и внутренние враги. Теперь даже семенного фонда собственного мизер, так как надеялись на импортные поставки. Я уж не говорю о высокотехнологичном оборудовании и микроэлектронике», — отметил пользователь «Ромашка Волшебная».

Напомним, 11 сентября глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил в эфире канала «Россия 24» о том, что предстоящая работа над российским бюджетом на следующие три года может оказаться самой сложной в его профессиональной карьере.